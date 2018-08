Isola del Gran Sassso | presentato il ricco cartellone delle manifestazioni estive

Oggi tornano i misteri dell’Isola di Pietro : L’Isola di Pietro torna in onda già Oggi in fasci pomeridiana con le repliche della prima stagione. Per i nuovi

Terremoto Indonesia : dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni orientali e settentrionali dell’Isola di Lombok : L’Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok fino all’11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell’Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. “Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91”, ha annunciato ...

Si aggrava il bilancio del terremoto nell’Isola indonesiana di Lombok : Danni e vittime in Indonesia sull’isola di Lombok. Il bilancio aggiornato del terremoto che ha colpito il paradiso asiatico è

Mino Caprio - nonno Simpson sbarca all'Isola del Cinema : Platea gremita di runner, l'altra sera, nel regno del Cinema all'Isola Tiberina, in occasione della presentazione del libro 'Corri. Dall'inferno a Central Park' di Roberto Di Sante, che racconta l'...

Il Pacific Trash Vortex - noto anche come grande chiazza di immondizia del Pacifico o semplicemente Isola di plastica - : ... e nel farlo, mi sono resa conto che ripulirlo sarebbe stata solo una piccola goccia in un oceano, in confronto a quanto viene generato nel mondo ogni giorno, e che dovevo fare un passo indietro e ...

Biagio Antonacci in autostop sull’Isola d’Elba - il video dell’incontro con un fan su strada : L'avventura di Biagio Antonacci in autostop sull'Isola d'Elba si è conclusa con l'incontro con un giovane fan: il cantautore di Rozzano, in vacanza nella perla dell'arcipelago toscano, ha deciso di raggiungere il centro dell'isola chiedendo un passaggio anziché prendere un taxi, imbattendosi in un suo ammiratore. Una volta sceso dal traghetto a Portoferraio, il cantante ha provato a fermare una delle tante auto di passaggio in zona, senza ...

Rischio eruzione su Isola delle Vanuatu : 10.000 evacuati : A causa del Rischio eruzione di un vulcano su una delle isole Vanuatu sono diecimila gli abitanti evacuati ad Ambae: il Governo ha ordinato l’evacuazione immediata e obbligatoria di tutta la popolazione verso l’isola vicina di Maewo. L’arcipelago è composto da 14 isole principali (con superficie sopra i 100 Km) ed altri isolotti minori. L’origine è vulcanica e sul territorio sono presenti diversi vulcani ...

L’Isola di Pietro - viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

Meteo : 40 - 7°C in Corea del Sud - record storico per il Paese nel mezzo di una forte ondata di caldo sulla penIsola : L’ondata di caldo che affligge la penisola Coreana dalla metà di luglio è diventata storica in questa settimana a cavallo tra luglio e agosto. Le temperature sono salite ai livelli più alti da quando sono cominciate le registrazioni nel 1907, con il mercurio che mercoledì 1 agosto ha raggiunto i 40,7°C a Hongcheon, nel nord-est della Corea del Sud. Il record precedente era di 40°C, stabilito l’1 agosto del 1942 a Daegu. Le massime tipiche della ...

Un'estate di eventi ad Isola del Gran Sasso. Ecco tutti gli appuntamenti : Dal 7 al 9 agosto, la Festa Paesana di Fano a Corno: spettacoli tutte le sere dalle ore 21. Il 7 agosto teatro dialettale con la compagnia "Il Carrozzone"; l'8 agosto spettacolo musicale "Alessandro ...

Roma - via del Corso : adesso è caos con l'Isola che non è pedonale : Un paio d'auto, uno scooter. Poi veicoli delle forze dell'ordine, auto blu, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, una macchinetta elettrica. Alle 19 il presidio dei vigili urbani smonta e l'isola ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 30 luglio - dove Tutto può succedere nell'Isola delle tentazioni : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre decisamente al comando sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 riesce a toccare, partendo bassa, la soglia del 16% la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda che tocca il 5%. L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 22% con la curva ...

Il mistero dell’Isola dei Maiali : scomparso il 90% della più grande colonia del mondo di Pinguini Reali : E’ un grande mistero la scomparsa del 90% dei Pinguini Reali dell’Isola dei Maiali, che era la più grande colonia di Pinguini Reali del mondo con due milioni di esemplari che nell’arco di 30 anni si è clamorosamente ridotto in modo misterioso. Nella piccola isola dell’oceano Indiano, l’Ile aux Cochons, sta succedendo qualcosa di molto strano: i superstiti tra i Pinguini sono soltanto 200.000. A lanciare ...