Ischia | dopo i panni stesi vietato anche circolare a torso nudo o in costume da bagno

Ischia - ingiurie dopo tweet pro Salvini : "Da due giorni - dice all'Ansa - sul web il mio albergo è diventato il peggiore del mondo". Ora l'imprenditore teme per le sorti della sua struttura. Y3W-PIO

“RIschia l’amputazione della gamba”. Choc dopo il centro estetico : Una giornata come tante. La settimana lavorativa che gira verso la fine e la voglia di relax e weekend che sale. Così aveva preso un appuntamento con il centro estetico. Pulizia del viso, magari una lampada abbronzante e una pedicure. Poi, poche ore dopo il trattamento ha iniziato a star male. La gamba ha iniziato a gonfiarsi fino a farla rischiare l’amputazione. Adesso Tracy Lynn Martinez, 35enne del North Carolina, ha deciso di raccontare la ...

Il Chievo ed il Parma rIschiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che iniziera' gia' martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la societa' emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di ...

Corea - Son piange dopo la sconfitta : ora rIschia di fare il soldato per 100 euro al mese : SON piange- Uno strano caso, paradossale, impossibile, ma totalmente vero. In tanti avranno notato le lacrime di Son, giocatore sud Coreano in forza al Tottenham, e attualmente impegnato con la propria Nazionale. Un pianto di disperazione e di paura. Di fatto, come si legge sul “Corriere della Sera”, in caso di eliminazione dal Mondiale, il […] L'articolo Corea, Son piange dopo la sconfitta: ora rischia di fare il soldato per ...

Ciampino - la Tenuta Muro dei Francesi rIschia di finire in mano a privati dopo le promesse non mantenute del Comune : Non rimane che sperare nella Regione. A novembre scorso l’assessore all’Ambiente Mauro Bruschini aveva dato un assenso di massima a un impegno della Regione ad esercitare il diritto di prelazione per l’area dei Casali del Muro dei Francesi, a Ciampino, condizionando comunque l’azione ad una verifica della copertura. A maggio una mozione dei consiglieri regionali del gruppo “Lista civica Zingaretti Presidente”, Marta Bonafoni, Gino De ...

Acconti Irpef errati dopo l'invio dell'Iri? Cosa rIschia il contribuente : Non ci saranno sanzioni per i contribuenti che, avendo optato già dal 2017 per l'Iri, l'imposta sul reddito d’impresa - hanno versato Acconti d'imposta che risultano ora insufficienti...

Dazi - Coldiretti : “Dopo la guerra di Trump alla Cina - il Made in Italy rIschia” : Dopo la Cina la prossima vittima della politica protezionista di Trump è l’Unione Europea con la decisione degli Stati Uniti di imporre Dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole, un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’approvazione di Dazi da parte degli Stati ...

Diritti tv - Serie A verso la rivoluzione : forse necessari 2 abbonamenti. E 90° Minuto rIschia la chiusura dopo 48 anni : Si rischia un’altra rivoluzione, perché nessuno potrà acquistare tutti i pacchetti disponibili per la prossima Serie A. E certamente, un altro cambiamento epocale, si profila per i gol in chiaro: non potranno essere trasmessi prima delle 22 di domenica. Tradotto: una storica trasmissione come 90° Minuto rischia la chiusura. Di certo, non sarà prima a trasmetterli, come è sempre stato da 48 anni a questa parte. I tg, infatti, potranno far ...

DOPO LA FIDUCIA/ Folli : Salvini rIschia di fare la stessa fine di Renzi : Il governo M5S- Lega capitanato da Conte ha inizio DOPO la FIDUCIA. Forze politiche troppo diverse, premier troppo debole.