Inter | Modric è atterrato a Madrid | attesa per l' incontro con Perez

Inter - cresce l'attesa per l'incontro Modric-Real. Barcellona in pressing su Pogba. Kalinic-Atletico Madrid : Da Modric a Rabiot , passando per Pogba e Pjanic : sarà la settimana dei centrocampisti, veri e illustri protagonisti di questa bollente fase di calciomercato. L'effetto domino potrebbe essere ...

MODRIC ALL'Inter - PRONTO PIANO DI SUNING/ Ultime notizie : il croato sbarca a Madrid - presto summit con Perez : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: la società cinese prepara l'offerta per il centrocampista croato del Real Madrid. Sul piatto contratto di 4 anni e pensione dorata in Cina.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:03:00 GMT)

Stankovic : 'Modric all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

Calciomercato Inter – Il piano per arrivare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Inter - futuro al Jiangsu per Modric? : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il colpo Luka Modric per l'Inter avrà un risvolto anche in chiave Suning. Il giocatore potrebbe infatti chiudere la carriera la Jiangsu Suning.

Modric all’Inter? La strategia di Suning : prima Milano - poi la Cina : Luka Modric non ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, alla prima sessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per ...

L'Inter non ha fretta per Modric - il tempo è alleato sulle concorrenti : ... ma il mercato in Premier League chiude giovedì sera perciò l'attesa dell'incontro fra il vice-campione del Mondo e il presidente Florentino Perez fa gioco ai nerazzurri.

Calciomercato - l’Inter tenta il “colpo grosso” : Modric ha chiesto ufficialmente di essere ceduto : C’è fiducia in casa Inter per portare a Milano il croato Modric seppur le parole del tecnico del Real Madrid, Lopetegui, sembrano chiudere all’affare. Da quello che filtra, Modric avrebbe già comunicato ai dirigenti spagnoli la volontà di lasciare Madrid. Di fatto l’incontro di mercoledì dovrebbe servire solamente a capire se le parti sceglieranno una via d’uscita “benevola” o ci sarà un tira e molla duro.L'articolo ...

Modric : il piano Inter nasce dalla Cina e c'è un progetto per Suning : Ma c'è di più perchè secondo il Corriere dello Sport il colosso di Nanchino ne farebbe il suo testimonial mondiale e aiuterebbe al pagamento dello stipendio esattamente come fa Fca con lo juventino ...

Inter - non solo Modric : spunta l'alternativa : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso [VIDEO] Luka Modric. E' il centrocampista croato l'obiettivo numero uno indiscusso per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Un colpo che permetterebbe alla squadra nerazzurra di fare un notevole salto di qualita' e di poter essere considerata la vera anti Juventus, che dal suo canto potra' contare su Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte al mondo, acquistato per cento ...

"Modric tira la corda" : gli agenti parlano con l'Inter - lui vuole incontrare il Real e rimanda il rientro : Il croato era atteso a Valdedebas, ma non arriva. Lopetegui si dice tranquillo. Decisivo l'incontro con Perez

Inter - ag. Politano : 'Farà una buona stagione. Modric? c'è una possibilità che arrivi' : Davide Lippi , agente tra gli altri di Matteo Politano , ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro del suo assistito e del possibile affare Modric-Inter. SU MODRIC - 'Non è un'operazione semplice, c'è una possibilità che arrivi all'Inter ma dipende soprattutto dalla volontà del ...

Inter - Modric apre ai nerazzurri : spunta anche Milinkovic-Savic : Modric apre AI nerazzurri- Nessuna chiusura o totale smentita all’ipotetico affare targato Luka Modric. L’Inter ci proverà e spera nel colpo ad effetto. Un acquisto che potrebbe cambiare e invertire totalmente il ruolino di marcia della stagione. Nessuna smentita da parte del club nerazzurro, tantomeno dal Real Madrid, segnali che confermano l’intrigo di mercato legato […] L'articolo Inter, Modric apre ai nerazzurri: ...