Inter | Lautaro Martinez | ' Fortunato ad avere Icardi | mi chiamava anche prima che

Inter - Lautaro Martinez svela : “fortunato ad aver incontrato Icardi - mi chiamava anche prima di arrivare qui” : L’attaccante arrivato da poco dal Racing ha parlato di questa esperienza all’ Inter , soffermandosi sul rapporto con Icardi Un’avventura cominciata benissimo, tre gol e un assist nelle prime amichevoli dell’ Inter . Lautaro Martinez è riuscito già ad ambientarsi, stringendo un’amicizia particolare con Mauro Icardi : “ prima ancora che sbarcassi in Italia mi chiamava , appena arrivato mi ha cercato per chiedermi ...

LIVE Inter -Lione 1-0 : Lautaro col sinistro - che gol : LA CRONACA: 58' - Triplo cambio per l'Inter. Dentro Ranocchia, Vecino e Joao Mario. Fuori De Vrij, Gagliardini, Karamoh. 55' - Fallo di Ferry su Lautaro : giallo per lui. Terzo ammonito per il Lione ...

Inter - Joao Mario non torna ad Appiano. Icardi-Lautaro relax in piscina : Riposo per molti, non per tutti. Perché se è vero che Luciano Spalletti ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo - dopo la seduta di stamattina rientro previsto mercoledì mattina, domani ...