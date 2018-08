Inter | Dembélé dice di no Niente coppia con Nainggolan

Paredes all'Inter/ Ultime notizie - il pupillo di Spalletti è l'alternativa a Dembelè : contatti con lo Zenit : Leandro Paredes all'Inter, l'argentino dello Zenit San Pietroburgo è l'alternativa a Mousa Dembelè: l'ex Roma è un pupillo di mister Luciano Spalletti(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 11:46:00 GMT)

Calciomercato Inter : Eder in Cina porta soldi per Darmian e Dembele : Dentro o fuori, indietro non si torna. Il mercato cinese chiude alle 18 italiane e Eder ha sciolto gli ultimi dubbi: lo Jiangsu ha il suo attaccante, è andata a segno l'offerta fatta all'italo-...

L'Inter spinge per Dembelè. Zhang in tribuna per Francia-Belgio VIDEO : Un'uscita ufficiale del patron nerazzurro che riavvicina il numero 1 di Suning al mondo del calcio dove, soprattutto in casa Inter, fatica a mostrarsi in eventi pubblici. Sotto ai suoi occhi proprio ...

Mercato Inter - Dembélé : settimana decisiva - l'ostacolo cinese potrebbe 'sparire' : L'Inter può ritenersi una delle squadre più impegnate in questa sessione estiva di calcioMercato. La squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti, ha all'attivo ben cinque acquisti di tutto rispetto. I nerazzurri hanno concluso infatti 5 operazioni in entrata, ovvero quelle di Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma non finisce qui, perché Ausilio vorrebbe 'aggiustare' altri reparti in vista ...

Calciomercato Inter - settimana importante per Dembelé : l’allarme Cina ‘rientra’ venerdì : venerdì chiuderà il mercato cinese, dunque l’Inter avrà via libera per convincere Dembelé a trasferirsi in nerazzurro Secondo giorno di lavoro in casa Inter, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul mercato. Dopo i colpi Nainggolan e Politano, il club nerazzurro prosegue la propria attività per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Spalletti. Sempre dritte le antenne per quanto riguarda Dembelé, centrocampista del ...

Inter - Dembelé a una condizione : Riprendono i lavori in casa Inter . In campo, ma anche sul mercato, dove la dirigenza nerazzurra - si legge sulla Gazzetta dello Sport tornerà a muoversi sottotraccia in una settimana che si annuncia intensa sia in entrata sia in uscita. Per quanto riguarda la prima voce, è da tenere d'occhio la data di venerdì, giorno di ...

Inter - ecco la data chiave per Dembelé : Secondo La Gazzetta dello Sport , l 'Inter attende venerdì prossimo - data di chiusura del mercato cinese - per capire i sviluppi della vicenda legata al futuro di Mousa Dembelé , centrocampista del Tottenham . Se non ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Milan - Bonucci nel mirino del Psg Inter - a centrocampo ritorno su Dembelé : Se da un lato Marco Fassone assicura che dopo Reina e Strinic - ufficializzati lunedì - oltre ad Halilovic che arriverà a zero dall'Amburgo a cui andrà una percentuale di futura rivendita, giungeranno ...

Calciomercato Inter - Dembelè prima scelta a centrocampo : MILANO - Mousa Dembelè è il profilo che l' Inter considera ideale per il suo centrocampo: il belga del Tottenham è il preferito di Spalletti . I contatti con gli Spurs e l'entourage del giocatore sono ...

Inter - bivio a centrocampo : Dembelé o Carvalho : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio Inter: ufficiale Politano Corsport TV Ultime notizie Inter

Inter scatenata pigliatutto : Spalletti aspetta Dembélé : Tra le società più attive c'è stata sicuramente l'Inter, che ha visto coincidere il ritorno in Champions con l'uscita dal tunnel del fair play finanziario. Il d.s. Ausilio si è superato per completare ...

Calciomercato Inter - Dembele-Carvalho al bivio : Calciomercato Inter, offerta per William Carvalho Parallelamente, scrive il 'Corriere dello Sport', va avanti il pressing per William Carvalho , altra pista calda per il centrocampo nerazzurro. La ...

Inter - si complica Dembelè : parte l’assalto a William Carvalho : William Carvalho piace eccome a Spalletti ed Ausilio, il calciatore dello Sporting de Portugal potrebbe cambiare maglia in estate dopo quanto accaduto nello scorso anno La trattativa per Dembelè va a rilento, allora l’Inter ha deciso di cambiare obiettivo. Il club nerazzurro è stato piacevolmente colpito dalle prestazioni di William Carvalho ai Mondiali russi, con la maglia del Portogallo. Non un calciatore che ruba l’occhio, ma una ...