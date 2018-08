Instagram cancella una foto ritenuta hot di Claudio Santamaria e Francesca Barra

Marco Mengoni sparisce dai social : cancellate le pagine ufficiali da Facebook - Instagram e Twitter : 'Marco se n'è andato non ritorna più...', cantava la Pausini. E Mengoni sembra averla presa sul serio quella canzone, almeno riguardo la sua presenza sui social. Da qualche giorno il cantante è ...

Marco Mengoni si cancella dai social : chiuse le pagine Facebook - Instagram e Twitter del cantante : Marco Mengoni si cancella da tutti i social i fan iniziano a farsi domande. Niente più Twitter, Facebook e Instagram. C’è chi parla di un attacco hacker e chi pensa a una strategia di comunicazione per lanciare un nuovo progetto musicale. L’ultimo album del cantante risale al 2015 e non sarebbe la prima volta che un artista usa questa modalità per poi tornare in “grande stile” con social rinnovati e novità musicali. Così ...

Ariana Grande prenderà una pausa dai social - dopo che il fidanzato ha cancellato tutto da Instagram : Ma continuerà a postare su Snapchat The post Ariana Grande prenderà una pausa dai social, dopo che il fidanzato ha cancellato tutto da Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - Pete Davidson cancella tutto da Instagram : “Internet è un posto cattivo” : Oh oh The post Ariana Grande, Pete Davidson cancella tutto da Instagram: “Internet è un posto cattivo” appeared first on News Mtv Italia.

Uomini e Donne - il tronista Marco Fantini nudo (a sua insaputa) su Instagram. Lo scopre e piange : “Cancellatelo per favore” : Quando uno scherzo ti sfugge di mano può diventare “tremendo” per i suoi protagonisti. Proprio ieri la tranquilla giornata sulla spiaggia di Forte dei Marmi della coppia composta da Marco Fantini e Beatrice Valli, volti di successo del programma Uomini e Donne, è stata rovinata fino alle lacrime: i due fidanzatini hanno dovuto fare i conti con un video assai imbarazzante pubblicato a loro insaputa (secondo la loro versione) da una coppia di loro ...

Mercato NBA - DeRozan cancella le foto su Instagram e le scommesse esplodono : arriva Kawhi Leonard? : Diceva Agatha Christie che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Per il momento siamo solo al secondo passaggio di questa frase, ma le possibilità ...

Miley Cyrus ha cancellato tutte le foto da Instagram e c’è chi pensa stia per annunciare il matrimonio : tutte le teorie The post Miley Cyrus ha cancellato tutte le foto da Instagram e c’è chi pensa stia per annunciare il matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Incidente a luci rosse per Marco Fantini su Instagram : "Cancellate tutto! Sto male!" : Sembrava una tranquilla giornata in spiaggia per Marco Fantini, ma così non è stato evidentemente. Il giovane è stato protagonista di un terribile scherzo da parte dei suoi amici. Beatrice Valli, fidanzata con l'ex tronista di Uomini e Donne si è vista sottrarre il suo telefono dalle persone che trascorrevano il tempo in spiaggia con loro e che per gioco hanno voluto pubblicare un video in cui Fantini si mostra completamente nud0, coperto ...

Come cancellare messaggi Instagram già inviati : Non tutti sanno che è possibile eliminare i messaggi Instagram inviati anche se l’utente l’ha già letto. Sì, avete capito bene: se avete privatamente inviato un messaggio potete successivamente cancellarlo ed esso scomparirà anche dalla chat del destinatario. Il procedimento di eliminazione è lo stesso sia se usate Instagram sia se usate l’app Direct. Ecco un esempio: Tutto ciò che dovete fare è: entrare nella chat della ...

Ariel Winter contro le regole di Instagram : riposta la foto che era stata cancellata dal social : E continuerà a ripubblicarla se la elimineranno ancora The post Ariel Winter contro le regole di Instagram: riposta la foto che era stata cancellata dal social appeared first on News Mtv Italia.

Chiara Ferragni hot - Fedez pubblica il video in mutande su Instagram. Lei si arrabbia e glielo fa cancellare : Incidente hot per Chiara Ferragni su Instagram. Ma stavolta non è colpa sua, bensì del futuro marito Fedez che per sbaglio ha postato un video dove si intravedono gli slip della fashion...

Come cancellare follower Instagram : L’utilizzo di Instagram sta crescendo in modo esponenziale, sempre più persone lo usano, e tante marche e personaggi di spessore pubblicano costantemente su Instagram, mentre gli altri social sono in diminuzione. Vista la grande crescita di questo social, può accadere di avere qualche follower sgradito, che non vogliamo veda le nostre foto. In questo articolo andremo a vedere Come cancellare follower Instagram e Come non far vedere le ...