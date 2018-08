Insomnia | The Ark | l' RPG dieselpunk che riecheggia BioShock e Fallout torna a mostrarsi

eurogamer

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lo sviluppatore russo Studio Mono ha condiviso un nuovo overview trailer per l'RPG: The Ark, che ci presenta alcuni elementi di gameplay e suggerimenti su alcuni dei diversi percorsi che i giocatori potranno prendere durante l'avventura.Come segnala Dualshockers, oltre al gameplay, il trailer fornisce una lista che riassume alcuni dei modi in cui i giocatori possono personalizzare il loro viaggio attraverso l'Object 6, la stazione spaziale su cui si svolge il gioco. Il trailer afferma che entro le oltre sessanta ore di gameplay, i giocatori possono interagire con più di 250 NPC, ciascuno con il proprio dialogo unico, e avranno più di ottanta armi da usare e personalizzare, oltre a più di settanta aree esplorabili. Le decisioni prese dai giocatori nel gioco porteranno alla fine a uno dei dodici diversi finali di gioco.Insonnia: The Ark arriverà per PC quest'anno, dopo aver ...