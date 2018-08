Indonesia | sisma di magnitudo 6 4 | bilancio 17 morti e 160 feriti

Sisma in Indonesia - migliaia di turisti in fuga - Oltre 140 le vittime : Sono migliaia i turisti che, dopo il violento terremoto che ha devastato Lombok , stanno facendo le valigie per lasciare al più presto l'isola, dove il Sisma ha provocato Oltre 140 vittime. Alcune ...

Sisma Indonesia - paura per Aldo Montano : Notte di grande paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. Il campione olimpico di scherma, in vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali in Cina, si trovava insieme a sua moglie Olga ...

Sisma in Indonesia - paura per Aldo Montano : crolla l'hotel dove alloggiava con la moglie : Il campione olimpico era con la moglie Olga. Si sono rifugiati in collina e hanno trascorso lì la notte con altri italiani

Indonesia - sisma di magnitudo 7 : 91 morti. Farnesina : nessun italiano coinvolto : ...

Terremoto Indonesia : il sisma rade al suolo la moschea con fedeli all’interno [VIDEO] : Il Terremoto che ha colpito l’isola Indonesiana di Lombok ha raso al suolo una moschea di due piani dove la gente del posto stava pregando, ma i soccorritori non sono ancora stati in grado di recuperare le vittime. Lo ha reso noto il portavoce della National Disaster Management Agency, Sutopo Nugroho, spiegando che i fedeli stavano tenendo una sessione di preghiera serale quando il violento sisma ha colpito l’isola. “Molto ...

Sisma Indonesia - 91 vittime accertate : 7.00 Sale a 91 il numero delle vittime del forte terremoto di magnitudo pari a 6.9 che ha scosso l'isola Indonesiana di Lombok. Centinaia le persone rimaste ferite. Secondo la National disaster mitigation agency, il bilancio è destinato a peggiorare. I soccorritori non sono ancora riusciti a raggiungere alcune delle zone più colpite nel nord dell'isola. Il portavoce dei soccorsi ha detto che è stato riscontrato un "enorme" danno a nord di ...

Sisma in Indonesia - almeno 91 morti nell'isola di Lombok : centinaia i feriti : ... la linea che corre tutt'intorno all'Oceano Pacifico, dove si calcola che avvengano il 90% dei terremoti: oltre la metà dei vulcani attivi nel mondo sul livello del mare fanno parte dell'Anello. ...

Indonesia - sisma di magnitudo 7.0. Decine di morti - centinaia i feriti | : Il sisma ha interessato l'isola di Lombok: edifici crollati e hotel evacuati. Rientrata l'allerta tsunami. Si tratta della stessa zona in cui appena otto giorni fa si è verificato un altro forte ...

Sisma in Indonesia - Farnesina : nessun italiano coinvolto : "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili dopo il Sisma" di magnitudo 7 che ha colpito l'Indonesia. L'Unità di crisi della Farnesina e la rete ...

Forte sisma in Indonesia - danni a edifici e hotel evacuati. 'Almeno 37 morti' : L'Indonesia si trova lungo la Cintura di fuoco, che abbraccia l'intero Oceano Pacifico e costituisce una delle aree geologiche più instabili al mondo, con centinaia di vulcani e faglie sismiche. Tags ...

Sisma in Indonesia - nuovo bilancio vittime : 39 morti : E' di 39 morti il nuovo bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito l'Indonesia. Lo hanno reso noto le autorità locali. Il Sisma, di magnitudo 7, ha avuto epicentro sull'isola di Lombok, ma la ...

Sisma Indonesia - nessun italiano ferito : 21.01 "Al momento" alla Farnesina "non si registrano segnalazioni di connazionali feriti o irreperibili" in seguito al Sisma che ha colpito oggi l'Indonesia. L'unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatica in Indonesia sono mobilitate e stanno fornendo indicazioni e ogni possibile assistenza agli italiani in vacanza a Bali, Lombok e Gili.