Indonesia | paura per Aldo Montano | crolla l' hotel dove era con la moglie | «Salvi perché

Scherma - che paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il terremoto - salvo perché era a cena : Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l’argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l’hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori ...

Terremoto di magnitudo 7 in Indonesia : molta paura ma è rientrato l’allarme tsunami : È rientrato l’allarme tsunami dopo il sisma di magnitudo 7 ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia. Lo rende noto l’Usgs. L’epicentro del Terremoto si è verificato a circa due chilometri da Loloan, nella provincia Nusa Tengara Occidentale dell’isola di Lombok, a una profondità di 10,5 chilometri e arriva dopo un’ altra scossa che ha colpito l’is...

