Incidenti stradali | scontro nel Foggiano | morti tre braccianti

Domenica 'nera'; ventenne morso da vipera è grave - coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti Incidenti stradali : Giornata di superlavoro, quella di Domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una ...

Incidenti stradali : 3 morti in Puglia : ANSA, - FOGGIA, 4 AGO - Tre persone sono morte ed altre - il numero non è ancora accertato - sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito ...

Incidenti stradali : due morti e tre feriti nel Salernitano : Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano proviene da NewsGo.

Incidenti stradali - il caso di Verona : meno 77% di vittime : Così il comune più virtuoso d'Italia ha raggiunto un obiettivo storico dal 2010 a oggi. Bene anche Messina, con – 68,8 per cento di decessi, e Firenze, con – 60 per cento

Incidenti stradali : nel 2017 aumentano i decessi - anche se… : Secondo il rapporto ACI-ISTAT, lo scorso anno sono aumentate le morti durante gli indicenti stradali per colpa di 3 principali fattori Il rapporto ACI-ISTAT parla chiaro sottolineando che nel 2017 si è registrato un aumentano dei morti (3.378 contro i 3.283 del 2016: +2,9%), mentre diminuiscono Incidenti (174.933 rispetto ai 175.791 dello scorso anno: – 0,5%) e feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%). Stabili i feriti gravi ...

Incidenti stradali : nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : I decessi aumentano del 2,9%, i sinistri calano dello 0,5%. Forte incremento di vittime fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Crescono i decessi su autostrade (+8%) ed extraurbane (+4,5%) e diminuiscono negli abitati dei grandi Comuni (-5,8%). In calo le multe per...

