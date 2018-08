Incidenti stradali | nuova strage di braccianti nel Foggiano | dieci morti

Incidenti stradali : scontro nel Foggiano - morti tre braccianti : E' di tre morti e diversi feriti il bilancio provvisorio di uno scontro tra un furgone che trasportava braccianti ed un Tir, sulla SS 16 tra Foggia ed Apricena. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero cittadini stranieri che tornavano dai campi dopo aver raccolto pomodori, che viaggiavano a bordo di un furgone assieme ad altri compagni di lavoro. L'impatto del furgone contro il Tir che trasportava le cassette di pomodori ...

Domenica 'nera'; ventenne morso da vipera è grave - coppia colpita da fulmine a La Salle e tanti Incidenti stradali : Giornata di superlavoro, quella di Domenica 5 agosto, per il soccorso 118 in Valle d'Aosta. L'incidente più grave nella vallata di Clavalité, a Fenis, dove un ventenne valdostano è stato morso da una ...

Pakistan : 36 morti in due Incidenti stradali : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incidenti stradali : 3 morti in Puglia : ANSA, - FOGGIA, 4 AGO - Tre persone sono morte ed altre - il numero non è ancora accertato - sono rimaste ferite nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito ...

Incidenti stradali : due morti e tre feriti nel Salernitano : Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: due morti e tre feriti nel Salernitano proviene da NewsGo.

Istat : nel 2017 calano Incidenti stradali ma aumentano morti (+2 - 9%) : Istat: nel 2017 calano incidenti stradali ma aumentano morti (+2,9%) Istat: nel 2017 calano incidenti stradali ma aumentano morti (+2,9%) Continua a leggere L'articolo Istat: nel 2017 calano incidenti stradali ma aumentano morti (+2,9%) proviene da NewsGo.

Incidenti stradali - il caso di Verona : meno 77% di vittime : Così il comune più virtuoso d'Italia ha raggiunto un obiettivo storico dal 2010 a oggi. Bene anche Messina, con – 68,8 per cento di decessi, e Firenze, con – 60 per cento

Incidenti stradali : nel 2017 aumentano i decessi - anche se… : Secondo il rapporto ACI-ISTAT, lo scorso anno sono aumentate le morti durante gli indicenti stradali per colpa di 3 principali fattori Il rapporto ACI-ISTAT parla chiaro sottolineando che nel 2017 si è registrato un aumentano dei morti (3.378 contro i 3.283 del 2016: +2,9%), mentre diminuiscono Incidenti (174.933 rispetto ai 175.791 dello scorso anno: – 0,5%) e feriti (246.750 erano 249.175 nel 2016: -1%). Stabili i feriti gravi ...

Istat : Incidenti stradali in calo nel 2017 - ma aumentano i morti - : Il numero delle vittime è salito del 2,9% rispetto al 2016. Tra le cause più rilevanti la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata

Istat : Incidenti stradali in calo nel 2017 - ma aumentano i morti : Istat: incidenti stradali in calo nel 2017, ma aumentano i morti Il numero delle vittime è salito del 2,9% rispetto al 2016. Tra le cause più rilevanti la distrazione, il mancato rispetto delle regole di precedenza o del semaforo e la velocità troppo elevata Parole chiave: ...

Incidenti stradali nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : Altro che dimezzamento delle vittime da Incidenti stradali entro il 2020: in Italia - secondo i dati 2017 appena svelati dall'Istat - ci sono stati più morti rispetto all'anno precedente, +2,9%,, ...

Incidenti stradali in calo - ma più morti : 11.28 Incidenti stradali in calo nel 2017, ma più vittime rispetto al 2016. Lo rileva il Rapporto Istat. Il numero dei morti è aumentato del 2,9%, dopo la flessione del 2016 e la battuta di arresto dei due anni precedenti. Comunque, rispetto al 2010 le vittime della strada diminuiscono del 17,9%. Nel 2017 si sono verificati 174.933 sinistri e le vittime sono state 3.378. Le prime tre cause d'Incidenti stradali sono la distrazione,il mancato ...

Istat : calano gli Incidenti stradali ma salgono i morti nel 2017 : Roma, 23 lug., askanews, - Nel 2017 sono stati 174.933 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia, in leggero calo rispetto al 2016, con 3.378 vittime, morti entro 30 giorni dall'evento, e ...

Incidenti stradali : nel 2017 più morti. Allarme per pedoni e motociclisti : I decessi aumentano del 2,9%, i sinistri calano dello 0,5%. Forte incremento di vittime fra i motociclisti e pedoni (+11.9% e +5,3%). Crescono i decessi su autostrade (+8%) ed extraurbane (+4,5%) e diminuiscono negli abitati dei grandi Comuni (-5,8%). In calo le multe per...