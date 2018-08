Incidente tra auto e camion | 24enne muore “Era un padre incredibile | viveva per sua

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Incidente sulla A6 tra Altare e Millesimo : Tamponamento tra auto sull'autostrada A6 nel tratto compreso tra Altare e Millesimo in direzione di Torino. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17 e la macchina del pronto intervento si è ...

Tragico Incidente sulla Salaria - muore un 60enne originario di Lecce. Grave la moglie di Cecchina - : Drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Salaria , poco dopo le 18.30 di ieri. All'altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, una Mercedes B 200 è uscita ...

Incidente Foggia - tir travolge furgone : morti 4 braccianti migranti/ Ultime notizie video : Pd attacca Salvini : Foggia, Incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 16:12:00 GMT)

Tragico Incidente all’alba nel leccese : Valentina - 27 anni - muore sul colpo : Tragico incidente all'alba nel leccese: una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. La vettura era guidata dal fidanzato che è rimasto gravemente ferito. L'impatto nelle vicinanze di Aradeo, il paese di provenienza della vittima.Continua a leggere

Rientrano dopo una lunga giornata di lavoro : Incidente terribile - 4 morti : L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia. Le...

Incidente stradale in contrada Alcerito a Vittoria : Ancora un Incidente stradale a Vittoria. E' avvenuto oggi in contrada Alcerito. Lo scontro tra un'auto e un autocarro. Sul posto la Polizia Locale.

Incidente stradale a Ponzone - centauro in ospedale : Nuovo Incidente sulle strade biellesi. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una Mini Cooper condotta da una 74enne di Trivero e una Suzuki guidata da un 54enne sono rimasti coinvolti in un ...

Incidente stradale a Bernezzo : coinvolte un'auto e una Vespa : Incidente a Bernezzo, nella serata di ieri , sabato 4 agosto, , lungo la strada di collegamento a Borgo San Dalmazzo. coinvolte una Vespa e un'automobile, scontratesi per cause ancora da determinare. ...

Concorezzo. Luca Marziano morto in un Incidente stradale : Concorezzo è in lutto per la morte di un quindicenne avvenuta in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua

Poliziotti fuori servizio salvano vita a 4 persone dopo Incidente stradale : Due Poliziotti non in servizio hanno salvato la vita a quattro persone, tra cui un bimbo, rimaste intrappolate dopo un incidente stradale nella loro automobile che si era ribaltata fino a incastrarsi ...

Tragedia sulla strada delle vacanze - 15enne di Concorezzo muore in Incidente in Francia : Il camper sul quale viaggiava la famiglia brianzola è stato travolto da un Tir lungo l'autostrada tra Nimes e Arles, nella Francia meridionale. Gravi i genitori e la sorella

Tragico Incidente nel Foggiano - morti 4 braccianti : Quattro braccianti sono morti sulla strada provinciale 105 nei pressi di Castelluccio dei Sauri nel Foggiano, dopo che il furgone sul quale viaggiavano si è scontrato con un tir che trasportava ...