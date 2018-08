Incidente sull’A14 | camion in fiamme e violenta esplosione | due morti e almeno sessanta

Incidente sull’A14 - camion in fiamme e violenta esplosione : un morto e almeno sessanta feriti - di cui 14 sono gravi. Ponte parzialmente crollato : Un boato avvertito in mezza città e un’alta colonna di fumo: poco prima delle 14 un Incidente fra un mezzo che trasportava materiali infiammabili e alcune auto ha provocato un incendio, al quale sono seguite alcune esplosioni. Il bilancio, accertato, è di un morto e oltre sessanta feriti , 14 dei quali sono definiti gravi dai soccorritori. Vista l’e...

