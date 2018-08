Incidente sulla A14 - Bologna | esplosioni a catena Crolla un ponte

quattroruote

: #Bologna, #BorgoPanigale, #incidente sulla #A14, esplode un #autocisterna, un morto. L'esplosione ha fatto crollare… - rtl1025 : #Bologna, #BorgoPanigale, #incidente sulla #A14, esplode un #autocisterna, un morto. L'esplosione ha fatto crollare… - TgrRaiPuglia : I carabinieri rendono noto che sono 10 le vittime dell'incidente stradale avvenuto poco fa sulla statale 16, nei pr… - LaStampa : ++ Incidente sull’A14, camion in fiamme e violenta esplosione: almeno venti feriti. Ponte crollato ++ @LaStampa -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Si è consumata poche ore faA14, nel tratto del raccordo di Borgo Panigale, una vera e propria tragedia. Uncon conseguenze gravissime ha bloccato il tratto in entrambi i sensi di marcia, con un bilancio attuale di due morti e oltre 60 feriti. Le informazioni, tuttavia, al momento sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento. In frantumi i vetri delle abitazioni. Un'autocisterna che trasportava materiali infiammabili è stata coinvolta in un tamponamento ed è esplosa. Le fiamme hanno causato a loro volta il crollo parziale delche sovrasta la via Emilia, sempre a Borgo Panigale, e attraversa via Marco Emilio Lepido, mentre nei dintorni sono esplose alcune auto di due concessionarie di auto tra la via Emilia e via Caduti di Amola. Le deflagrazioni multiple, le fiamme e la grande colonna di fumo hanno seminato il panico nella zona abitata. Tra i feriti, ...