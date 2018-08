Incidente sulla A14 - Bologna | esplosioni a catena Crolla un ponte - VIDEO

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo Incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incidente sulla A14 - Bologna - esplosioni a catena. Crolla un ponte : Si è consumata poche ore fa sulla A14, nel tratto del raccordo di Borgo Panigale, una vera e propria tragedia. Un Incidente con conseguenze gravissime ha bloccato il tratto in entrambi i sensi di marcia, con un bilancio attuale di due morti e oltre 60 feriti. Le informazioni, tuttavia, al momento sono ancora frammentarie e in continuo aggiornamento. In frantumi i vetri delle abitazioni. Un'autocisterna che trasportava materiali infiammabili ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo Incidente in tangenziale : due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Tre morti e oltre 50 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a...

Grave Incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina 10 morti : Una vera e propria strage in Puglia lungo la statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, in

Due persone sono morte in un Incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.

Incidente in moto sulla rotonda : Nicola muore a 35 anni nella notte : UDINE e PORPETTO - Incidente stradale mortale a Udine sulla rotonda che sorge vicino all?albergo ristorante Là di Moret, al confine con il comune di Tavagnacco. Per cause in corso di...

Napoli - Incidente sulla Tangenziale. Uomo muore - donna ferita : è caos : Un incidente mortale tra un?automobile e un automezzo si è verificato poco fa sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell?uscita Vomero, in direzione Capodichino....

SUB MORTO NEL LAGO DI COMO : GRAVE L'AMICO/ Ultime notizie : le prime ipotesi sulla dinamica dell'Incidente : LAGO di COMO, MORTO sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Incidente sulla A6 tra Altare e Millesimo : Tamponamento tra auto sull'autostrada A6 nel tratto compreso tra Altare e Millesimo in direzione di Torino. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17 e la macchina del pronto intervento si è ...