Incidente sul lavoro a Vittoria | cade dal tetto di una serra | trasferito a Catania

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - Incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

Incidente sull’A14 - camion in fiamme e violenta esplosione : alcuni feriti : Sul Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni, è stato chiuso il tratto a causa di un camion che si è incendiato all’altezza del km 3. Il camion sarebbe esploso, stando a quanto riportato dalla polizia municipale di Bologna....

Vittoria : Incidente sul lavoro - grave un giovane di 23 anni : Vittoria - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel vittoriese. A restare coinvolto un giovane straniero di 23 anni caduto, secondo una prima ricostruzione, da un impianto ...

Due persone sono morte in un Incidente sulla A4 nei pressi di Padova : Lunedì mattina due uomini a bordo di un camion sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla A4 all’altezza di Villafranca Padovana, in direzione Venezia. Secondo i primi riscontri fatti nel luogo dell’incidente, il camion, che trasportava un carico di The post Due persone sono morte in un incidente sulla A4 nei pressi di Padova appeared first on Il Post.

Padova : Spaventoso rogo dopo un Incidente sulla A4 : due morti : Padova, 6 ago., askanews, - Due morti in un grave incidente sull'autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova ovest. Si sono tamponati un furgone e un autoarticolato, carico di imballaggi di ...

Incidente sulla A4 - furgone e tir in fiamme : due morti a Grisignano - : Il mezzo si è scontrato con un tir, e una bombola di gpl ha causato l'incendio. Le due vittime erano a bordo del furgone, è invece illeso il conducente del camion

Incidente sulla A4 - furgone e tir in fiamme : due morti a Grisignano : Incidente sulla A4, furgone e tir in fiamme: due morti a Grisignano Il mezzo si è scontrato con un tir, e una bombola di gpl ha causato l’incendio. Le due vittime erano a bordo del furgone, è invece illeso il conducente del camion Parole chiave: ...

Incidente in moto sulla rotonda : Nicola muore a 35 anni nella notte : UDINE e PORPETTO - Incidente stradale mortale a Udine sulla rotonda che sorge vicino all?albergo ristorante Là di Moret, al confine con il comune di Tavagnacco. Per cause in corso di...

Napoli - Incidente sulla Tangenziale. Uomo muore - donna ferita : è caos : Un incidente mortale tra un?automobile e un automezzo si è verificato poco fa sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell?uscita Vomero, in direzione Capodichino....

SUB MORTO NEL LAGO DI COMO : GRAVE L'AMICO/ Ultime notizie : le prime ipotesi sulla dinamica dell'Incidente : LAGO di COMO, MORTO sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Incidente sulla A6 tra Altare e Millesimo : Tamponamento tra auto sull'autostrada A6 nel tratto compreso tra Altare e Millesimo in direzione di Torino. L'episodio si è verificato intorno alle ore 17 e la macchina del pronto intervento si è ...

Tragico Incidente sulla Salaria - muore un 60enne originario di Lecce. Grave la moglie di Cecchina - : Drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Salaria , poco dopo le 18.30 di ieri. All'altezza di Borgo Santa Maria, nel comune di Fara Sabina, una Mercedes B 200 è uscita ...

Castellammare - ancora un Incidente sulla Sorrentina : due feriti : Castellammare. ancora un incidente stradale sulla statale Sorrentina: due feriti lievi e traffico in tilt per metà mattinata. Questa mattina, nel tratto stabiese della strada, all'interno del tunnel ...

Incidente sulla Ragusa Modica : un ferito : Incidente stradale autonomo stamattina sulla SS 115, la Ragusa Modica. ferito un 25enne trasportato al pronto Soccorso per lesioni varie.