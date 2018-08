Incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina | morti 12 extracomunitari

Foggia - strage di braccianti : 12 morti in un Incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

Pomeriggio di fuoco a Borgo Panigale : esplode un tir dopo Incidente stradale : Erano da poco passate le 14 di questo Pomeriggio quando improvvisamente sulla A14 è scoppiato l'inferno: a causa di un incidente avvenuto su un ponte della tangenziale a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, un tir che trasportava sostanze infiammabili è esploso. La zona non è distante dall'aeroporto del capoluogo emiliano. I testimoni raccontano di diverse esplosioni avvenute nel giro di pochi minuti: la zona si è trasformata in un inferno ...

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...