Incidente stradale nel foggiano | morti 10 braccianti agricoli

Grave Incidente stradale sulla statale 16 nei pressi di Lesina 10 morti : Una vera e propria strage in Puglia lungo la statale 16 nei pressi di Lesina, al bivio di Ripalta, in

Foggia - nuovo Incidente stradale : 10 braccianti migranti morti/ Ultime notizie : scontro tra tir e un furgone : Foggia, nuovo incidente stradale: 10 braccianti migranti morti. scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le Ultime notizie sulla nuova strage(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:50:00 GMT)

Foggia - nuovo drammatico Incidente stradale a Ripalta di Lesina : almeno altri 10 morti [FOTO] : 1/4 ...

Foggia - Incidente stradale : cinque vittime. “Sono altri braccianti stranieri” : cinque persone, per l’Ansa tutti braccianti agricoli migranti, sono rimaste vittime di in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. Meno di 48 ore fa lo scontro frontale tra un furgone e un tir di sabato scorso in cui sono morti altri quattro braccianti e altri quattro sono gravemente feriti. L'articolo Foggia, incidente stradale: cinque vittime. “Sono ...

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - Incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

“Boato - poi il fuoco”. Bologna - Incidente con Tir sul raccordo autostradale : è caos : Ancora un incidente drammatico sulle strade italiane. Un Tir, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente sul raccordo Sud di Firenze: l’impatto si è registrato precisamente nel tratto lungo il ponte della tangenziale che, secondo quanto riferito da La Repubblica, sembrerebbe crollato. Attualmente è in fiamme. Sono esplose anche le auto di due concessionari che si trovano fra la via Emilia e ...

Bologna - Incidente con un Tir : esplosioni ed un enorme incendio nel raccordo autostradale : A fuoco il ponte della tangenziale, che è stata chiusa, esplose le auto di un concessionario. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso anche il raccordo autostradale di Casalecchio in entrambe le direzioni. Alcuni feriti

Incidente stradale a Camaldoli : famiglia in vacanza finisce con l'auto in una scarpata : Incidente stradale a Camaldoli dove una famiglia di Cesena, babbo, mamma e due bambini, è finita con l'auto in una scarpata. E' quanto avvenuto alle 15,17 di questo pomeriggio. Sul posto sono ...

Incidente stradale in contrada Alcerito a Vittoria : Ancora un Incidente stradale a Vittoria. E' avvenuto oggi in contrada Alcerito. Lo scontro tra un'auto e un autocarro. Sul posto la Polizia Locale.

Incidente stradale a Ponzone - centauro in ospedale : Nuovo Incidente sulle strade biellesi. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una Mini Cooper condotta da una 74enne di Trivero e una Suzuki guidata da un 54enne sono rimasti coinvolti in un ...

Incidente stradale a Bernezzo : coinvolte un'auto e una Vespa : Incidente a Bernezzo, nella serata di ieri , sabato 4 agosto, , lungo la strada di collegamento a Borgo San Dalmazzo. coinvolte una Vespa e un'automobile, scontratesi per cause ancora da determinare. ...

Concorezzo. Luca Marziano morto in un Incidente stradale : Concorezzo è in lutto per la morte di un quindicenne avvenuta in un incidente stradale mentre viaggiava con la sua

Poliziotti fuori servizio salvano vita a 4 persone dopo Incidente stradale : Due Poliziotti non in servizio hanno salvato la vita a quattro persone, tra cui un bimbo, rimaste intrappolate dopo un incidente stradale nella loro automobile che si era ribaltata fino a incastrarsi ...

Foggia - Incidente stradale : morti 4 braccianti/ Ultime notizie : scontro frontale con tir carico di pomodori : Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:06:00 GMT)