Incidente nel Foggiano | morti 12 braccianti a Ripalta

Incidente nel Foggiano - morti 11 braccianti a Ripalta : Nuovo scontro tra un tir e un furgone carico di stranieri che avevano appena finito di lavorare nei campi

Bologna - Incidente in tangenziale : esplosioni anche nelle vicine concessionarie di auto : L’esplosione dell’automezzo andato in fiamme sul raccordo tra la A1 e la A14 all’altezza di Borgo Panigale ha determinato lo squarcio e il crollo di una porzione della sede autostradale sul ponte che sovrasta la via Emilia. Intorno all’area dell’esplosione sono andati in fumo tutti i supporti di legno che costeggiano il ponte e fungono anche da barriere fonoassorbenti oltre che da strutture di protezione. La ...

Almeno dieci persone sono morte in un Incidente stradale nel foggiano : Almeno dieci persone, tutti probabilmente immigrati africani impiegati come braccianti agricoli nelle campagne del foggiano, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella località di Ripalta, tra Foggia e Vasto. Nell’incidente, un frontale tra un furgone e un camion, sono rimaste ferite The post Almeno dieci persone sono morte in un incidente stradale nel foggiano appeared first on Il Post.

Nuova strage di braccianti nel Foggiano : 10 vittime in un Incidente tornando dai campi : Dieci persone - si presume tutti braccianti agricoli migranti - sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. La tragedia a pochi giorni di distanza da un incidente analogo....

Foggia - in marcia contro il caporalato per ricordare i quattro braccianti morti nell'Incidente : Foggia - Centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano si sono riuniti in assemblea con l'Unione Sindacale di Base la sera di domenica 5 agosto nell'ex ghetto di Rignano e hanno deciso di ...

Incidente in moto sulla rotonda : Nicola muore a 35 anni nella notte : UDINE e PORPETTO - Incidente stradale mortale a Udine sulla rotonda che sorge vicino all?albergo ristorante Là di Moret, al confine con il comune di Tavagnacco. Per cause in corso di...

SUB MORTO NEL LAGO DI COMO : GRAVE L'AMICO/ Ultime notizie : le prime ipotesi sulla dinamica dell'Incidente : LAGO di COMO, MORTO sub durante immersione: Ultime notizie tragedia a Nesso, un'altra persona in gravi condizioni, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 19:19:00 GMT)

Tragico Incidente all’alba nel leccese : Valentina - 27 anni - muore sul colpo : Tragico incidente all'alba nel leccese: una ragazza di soli 27 anni ha perso la vita dopo che l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un muretto a lato della carreggiata. La vettura era guidata dal fidanzato che è rimasto gravemente ferito. L'impatto nelle vicinanze di Aradeo, il paese di provenienza della vittima.Continua a leggere