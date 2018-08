Incidente in moto sulla rotonda | Nicola muore a 35 anni nella notte

Venezia - Incidente motoscafo-barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie : ragazzi alla guida non erano ubriachi : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:00:00 GMT)

MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno : la M1 di Valentino Rossi a terra - il commento dei meccanici [FOTO] : La moto di Valentino Rossi cade ai box Yamaha a Brno: l’esilarante commento del meccanico Brent Stephens sui social Si è disputata oggi la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: i campioni del mondo a due ruote sono tornati in sella alle loro moto, a Brno, per il primo appuntamento della seconda parte della stagione 2018, dopo una brevissima pausa estiva. Non sono mancate le sorprese, le novità e i simpatici ...

Roma - terribile Incidente sulla via del Mare : frontale contro un'auto - morto motociclista 49enne : terribile incidente stamani sulla via del Mare in zona Ostia Antica, a Roma. Un motociclista, Cristian Sellari, di 49 anni, è morto dopo essersi schiantato contro un'auto guidata...

“Tragico destino” - Enzo Sicignano è morto : fatale l’Incidente in moto : Ancora un incidente stradale. Lacrime strazianti per i familiari: la cittadina partenopea di Sant’Antonio Abate piange il giovanissimo VincEnzo Sicignano, per gli amici Enzo, morto a soli 20 anni in sella alla sua moto. fatale per lui la passione per le due ruote. E come per uno scherzo del destino, ha lasciato la vita terrena mentre sfrecciava a gas aperto, come accaduto al suo grande idolo di sempre: Marco Simoncelli. Sì, ...

Lutto nello sci - campionessa olimpionica Vibeke Skofterud muore in Incidente su moto d’acqua : La fondista norvegese è morta tragicamente all'età di 38 anni a seguito di un incidente in vacanza mentre si trovava su una moto d'acqua nel sud della Norvegia. Il suo corpo senza vita ritrovato in acqua dopo ore di ricerche.Continua a leggere