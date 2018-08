Incidente di Foggia | i controlli anti-caporali? Solo nelle ore di ufficio

Foggia - strage di braccianti : 12 morti in un Incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

Incidente Foggia - Anas : tratto chiuso al traffico : A causa dell’Incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 16 ‘Adriatica’, al km 621,500, in località Ripalta, in provincia di Foggia, nel quale sono morte 12 persone, l’Anas comunica che il tratto è stato provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante ed un furgone, che si sono scontrati frontalmente. Attualmente ...

Foggia - 11 morti in un Incidente stradale : nuova strage di braccianti - : Le vittime di uno scontro fra un tir e un furgone sono tutte lavoratori agricoli migranti, secondo quanto riporta l'Ansa. Sabato scorso un episodio simile ha portato alla morte di quattro persone

