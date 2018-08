Incidente braccianti | si aggrava il bilancio | 11 morti e 3 feriti 

Scontro nel Foggiano : 11 braccianti morti in un Incidente tornando dai campi :

Incidente nel Foggiano - morti 11 braccianti a Ripalta : Nuovo scontro tra un tir e un furgone carico di stranieri che avevano appena finito di lavorare nei campi

Foggia - 11 morti in un Incidente stradale : nuova strage di braccianti - : Le vittime di uno scontro fra un tir e un furgone sono tutte lavoratori agricoli migranti, secondo quanto riporta l'Ansa. Sabato scorso un episodio simile ha portato alla morte di quattro persone

Strage di braccianti : un altro Incidente nel Foggiano tra un furgone e un tir - dieci morti : dieci braccianti agricoli sono morti in un incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano.Nell'impatto sono rimaste ferite altre persone, il cui numero non è stato ancora reso noto. A quanto si è saputo, l'impatto si è verificato, per cause in corso di accertamento, tra un furgone con targa bulgara che trasportava numerosi braccianti ...

Nuova strage di braccianti nel Foggiano : 10 vittime in un Incidente tornando dai campi : Dieci persone - si presume tutti braccianti agricoli migranti - sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano. La tragedia a pochi giorni di distanza da un incidente analogo....

Foggia - braccianti morti in Incidente : proclamato lo sciopero per mercoledì. Indagine per caporalato : Sarà la marcia dei berretti rossi, come “i cappellini che i quattro braccianti morti e i quattro feriti sabato indossavano nei campi per proteggersi dal sole mentre si spaccavano la schiena per raccogliere pomodori alla vergognosa paga di un euro al quintale”. Centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano si sono riuniti in assemblea con l’Unione Sindacale di Base domenica sera nell’ex ghetto di Rignano e hanno deciso di ...

Foggia - in marcia contro il caporalato per ricordare i quattro braccianti morti nell'Incidente : Foggia - Centinaia di braccianti delle campagne del Foggiano si sono riuniti in assemblea con l'Unione Sindacale di Base la sera di domenica 5 agosto nell'ex ghetto di Rignano e hanno deciso di ...