Incidente braccianti | Salvini | domani sarò a Foggia

Foggia - strage di braccianti : 12 morti in un Incidente stradale : In questo primo lunedì di agosto non c'è stato solo l'incidente a Bologna sulla A14. I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno infatti diffuso la notizia di un altro gravissimo incidente avvenuto a Lesina, in località Ripalta, nel quale hanno perso la vita 12 uomini, tutti braccianti agricoli, mentre altri 3 sono rimasti feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 16, dove un furgone con targa bulgara, sul ...

Incidente stradale nel foggiano : morti 10 braccianti agricoli : Dieci persone sono morte in un terribile Incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Ripalta di Lesina nel foggiano lungo la statale 16.Le vittime sarebbero tutti braccianti agricoli extracomunitari che viaggiavano su un furgone che si è scontrato con un tir.Si tratta del secondo Incidente mortale in pochi giorni, dopo quello di sabato scorso ad Ascoli Satriano, sempre in provincia di Foggia, che è costato la vita ad altri 4 ...

