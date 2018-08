Incidente a Bologna | camion in fiamme | lo scontro | poi il botto Il ponte crollato «Rogo

Incidente a Bologna - camion in fiamme : lo scontro - poi il botto. Il ponte crollato : «Come un terremoto» : Bologna , un’autocisterna che trasporta gpl tampona un Tir. Primo bilancio: una vittima e 68 feriti. Migliaia di auto in coda

Incidente a Bologna : camion in fiamme in A14 - un morto e 67 feriti : Chiusa l’autostrada sul raccordo di Casalecchio e un tratto di tangenziale. Hanno preso fuoco anche numerose auto di concessionarie vicine. Persone colpite dai detriti e ustionate, scoppiati vetri di abitazioni. Tra i feriti anche 11 carabinieri e due poliziotti, uno grave. Il ministro Toninelli: approfondiremo le cause e interverremo

Bologna esplosione in autostrada : ecco il VIDEO della dinamica dell’Incidente nel tratto urbano della A14 (VIDEO) : Le immagini rilasciate dalla Polizia dove si vede l’autocisterna collidere con un altro mezzo pesante in coda. Pochi minuti dopo, la palla di fuoco-- La Polizia di Stato ha diffuso su Twitter il VIDEO della dinamica dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Bologna, nel tratto urbano della A14. Nelle immagini si vede un’autocisterna piombare sui mezzi pesanti in coda in autostrada e tamponare violentemente il tir ...