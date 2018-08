Incidente a Bologna | camion in fiamme in A14 | un morto e 55 feriti Crollato ponte

Bologna - incendio a Borgo Panigale dopo Incidente in tangenziale. Un morto - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e quaranta feriti: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo Panigale. L'incendio si è verificato in...

Bologna - Incidente e rogo. 20 feriti : 15.32 Almeno 20 persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato a Bologna, dopo un incidente stradale. L'incidente si è verificato sul ponte della tangenziale a Borgo Panigale: coinvolto un tir e altri mezzi. Si è quindi innescato un rogo che si esteso alle auto di alcune concessionarie vicine. Ci sono state anche splosioni. Parzialmente crollato il ponte del raccordo di Casalecchio A1-A14. Chiuse in quel tratto autostrada e tangenziale.

Bologna - Incidente in tangenziale a Borgo Panigale : il momento dell’esplosione del camion : La forte esplosione di un camion in tangenziale, a Bologna, ha dato origine a un violento incendio, seguito da altre esplosioni avvertite in diverse aree della città. E’ accaduto intorno alle 14 alla periferia di Bologna, nel quartiere di Borgo Panigale. stata chiusa l’autostrada A14 sul raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio e il bivio con la Bologna-Taranto, in entrambe le direzioni. A comunicarlo è la ...

