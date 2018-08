Inchiesta Parma | il Palermo fa un esposto sul cellulare ' scomparso'

Parma - Inchiesta Public money : sette anni all’ex presidente partecipata Stt : sette anni all’ex presidente di Stt, società partecipata del comune di Parma , Andrea Costa, quattro anni e sei mesi all’ex vice presidente di Iren Luigi Giuseppe Villani (anche ex dirigente parmigiano di Forza Italia) e tre anni all’ex editore Angelo Buzzi. Sono queste le sentenze di primo grado emesse oggi dal Tribunale di Parma per l’ inchiesta Public money . Il collegio giudicante, presieduto da Mattia Fiorentini, ha accolto di fatto la tesi ...

Calcio - Inchiesta su Spezia-Parma per due sms di giocatori gialloblu. La società : “Non c’è irregolarità o malizia” : Due sms, inviati da due giocatori del Parma a due ex compagni di squadra dello Spezia, sono al centro di un’inchiesta aperta dalla Procura federale. Siamo alla vigilia della sfida tra i liguri e i ducali, ultima giornata del campionato di Serie B. Il Parma vincerà con un netto 2-0, risultato che risulterà poi decisivo, con la complicità del pareggio tra Frosinone e Foggia, per la terza promozione in fila della società gialloblu, passata in ...