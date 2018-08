Incendio tangenziale Bologna | gli interventi dei vigili del fuoco | “Verifichiamo la

Bologna - Incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale : due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Tre morti e oltre 50 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna , a...

Maxi Incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale : feriti | : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

