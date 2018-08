Incendio Bologna | tra i feriti gravi un poliziotto | in corso la verifica di agibilità

Incendio tangenziale Bologna - gli interventi dei vigili del fuoco : “Verifichiamo la presenza di persone coinvolte” : A distanza di circa sette ore dall’incidente che all’altezza di Borgo Panigale, a Bologna , ha provocato almeno una vittima e oltre 80 feriti, sono ancora in corso le verifiche dei vigili del fuoco sui danni agli edifici circostanti all’esplosione della autocisterna. Sul proprio profilo Twitter i vigili del fuoco scrivono:”Squadre Usar (Urban search and rescue, ndr) e cinofili vigili del fuoco procedono alla verifica della ...

Incendio Bologna - le testimonianze di chi era vicino all’esplosione : “C’era gente che scappava con le braccia ustionate” : Colonne di fumo nero alte decine di metri, un boato terrificante, poi una vampata di calore e fiamme come all’inferno. Le testimonianze di chi abita, vive, e lavora vicino al punto del raccordo autostradale di Bologna , dove attorno alle 14 un tir è saltato in aria dopo essere stato tamponato da un autocisterna provocando provvisoriamente un morto e decine di feriti, raccontano l’agghiacciante sorpresa, la paura, gli attimi di tragedia appena ...

Incendio Bologna : tratti di autostrade chiusi e vie alternative : Per l’Incendio e l’esplosione avvenuta in A14 a Bologna Borgo Panigale, con parziale crollo di un ponte, è stato chiuso il Raccordo Autostradale di Bologna Casalecchio in entrambe le direzioni, tra lo svincolo di Bologna Casalecchio e la A14. Chiuso anche un tratto di A14 tra Bologna Casalecchio e il bivio per il Raccordo Bologna Casalecchio/A14, in entrambe le direzioni. E sono chiusi anche i tratti della Tangenziale tra ...