Incendio Bologna | le testimonianze di chi era vicino all’esplosione | “C’era gente che

(Di lunedì 6 agosto 2018) Colonne di fumo nero alte decine di metri, un boato terrificante, poi una vampata di calore e fiamme come all’inferno. Ledi chi abita, vive, e lavoraal punto del raccordo autostradale di, dove attorno alle 14 un tir è saltato in aria dopo essere stato tamponato da un autocisterna provocando provvisoriamente un morto e decine di feriti, raccontano l’agghiacciante sorpresa, la paura, gli attimi di tragedia appena dopo lo scoppio degli autoveicoli. “Ero appena uscito dalla mia abitazione e avevo compiuto nemmeno cento metri al volante della mia automobile quando sopra di me ho sentito un botto tremendo, come una bomba”, racconta un ragazzo, che vuole rimanere anonimo, residente in via Pagno di Lapo Portigiani, letteralmente a un passo dal cratere creato dal tir esploso. “Avevo visto il fumo nero levarsi da sopra il raccordo, ma non avevo capito cosa stesse ...