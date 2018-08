Controllo auto prima di un viaggio : come partire tranquilli? : Le ferie estive sono oramai vicine per buona parte degli italiani e in molti hanno già iniziato i preparativi pre-partenza. Quest’anno hai optato per una vacanza on the road con la tua macchina? Allora ti consigliamo di effettuare un Controllo auto prima di partire. Se hai un po’ di dimestichezza potrai effettuare tu stesso i controlli. In alternativa, porta la tua automobile dal meccanico di fiducia. Ecco quindi quali verifiche dovrebbero ...

In viaggio con lei : l’estate di Fialdini e Rafanelli tra racconto e recitazione : In viaggio con lei Storie di vita, aneddoti, testimonianze e ricordi. L’estate italiana raccontata da Francesca Fialdini ed Angela Rafanelli è un itinerario on the road (anzi, on the coast) tra passato e presente. Ad In viaggio con lei, il nuovo access domenicale di Rai 3 in onda per tutto agosto, la bella stagione ed il mare sono – tuttavia – solo un pretesto, uno spunto che consente alle conduttrici di approfondire (in alcuni ...

In viaggio con i bambini - Piccoli comodi a bordo : I bambini non sono tutti uguali: ci sono quelli che amano viaggiare in auto, che si distraggono osservando tutto ciò che scorre attraverso i finestrini, quelli che iniziano a dormire appena si avvia il motore, ma ci sono anche quelli che dieci minuti dopo la partenza iniziano a ripetere il ritornello "Quanto manca, quando arriviamo?". Affrontare un viaggio, magari con il caldo e il traffico dei giorni di esodo, non è certo piacevole ...

In viaggio con lei : l’access on the road di Fialdini e Rafanelli inizia da Capri : Francesca Fialdini, Angela Rafanelli I profumi, i panorami e le storie di vita legate a all’isola di Capri saranno la cornice (e pure il quadro) della prima puntata di In viaggio con lei, il racconto on the road dell’estate italiana condotto da Francesca Fialdini ed Angela Rafanelli. Il debutto del programma avverrà stasera nell’access prime time di Rai 3 (ore 20.30). L’inedita coppia alla guida del nuovo appuntamento, di ...

In viaggio con lei - su Rai 3 l'estate italiana vista da Francesca Fialdini e Angela Rafanelli : Format on the road per Francesca Fialdini e Angela Rafanelli che da oggi, domenica 5 agosto, raccontano l'estate italiana con "In viaggio con lei", su Rai 3 alle 20.30 per quattro settimane. Per tutto il mese d'agosto, quindi, la Fialdini - da settembre di nuovo al timone de La Vita in Diretta - e la Rafanelli - già Iena e nella scorsa stagione inviata di Domenica In - gireranno l'Italia nei luoghi più iconici dell'estate tricolore. Si ...

Bonucci torna a ‘casa’ - il difensore ed il messaggio social ai tifosi : “ogni viaggio termina con un ritorno” : Bonucci è (di nuovo) un calciatore della Juventus, Leonardo saluta i tifosi del Milan e lancia un messaggio ai supporter bianconeri Leonardo Bonucci ha infiammato gli ultimi giorni di mercato. Il suo ritorno alla Juventus ha spiazzato i tifosi bianconeri ed ha lasciato sbigottiti i supporter del Milan. Il ritorno di fiamma alla squadra di Allegri però si era reso necessario per la carriera del difensore dopo che lo stesso aveva palesemente ...

Giardini - in viaggio con Mario Tozzi nell'Italia intatta : Tra i programmi televisivi che ha condotto, su Rai Tre "Terzo Pianeta" e "Gaia"; su La7 "Atlantide", "Allarme Italia" e "La Gaia Scienza". Su Rai Uno ha condotto "Fuori Luogo" e collabora a "...

Un tributo a Nikola Tesla : viaggio con l'auto elettrica dall'Italia a Belgrado : Tutti legati dalla stessa passione per le vicende dello scienziato serbo, per la scienza, la storia e la mobilità. Il museo dedicato a Nikola Tesla nel cuore di Belgrado. Ph: Alessio Sanavio Lungo l'...

Italiani un popolo di gastronauti : anche in viaggio buon cibo e relax - con un occhio al benessere : Viaggiare piace a tutti e mangiare anche, ma agli Italiani piace anche viaggiare “per mangiare”, è quanto emerge dalla ricerca realizzata dall’Osservatorio Nestlé focalizzata su cibo e viaggi, con l’obiettivo di sondare non solo i luoghi e piatti del cuore ma anche la consapevolezza del proprio benessere dietro il piacere del buon cibo che cerchiamo in giro per il mondo. La ricerca, dalle due anime, ha sondato i nostri comportamenti durante le ...

Va' dove ti porta l'autore. In viaggio con i libri : su Cityteller i luoghi letterari di tutto il mondo : Centinaia di città per un totale, finora, di 5 mila citazioni, raccolte anche grazie ai blogger: «L'unico discrimine è che devono appartenere a libri regolarmente editi e non autopubblicati»

Incontri. A Pinarella Salvatore Giannella presenta il suo libro "In viaggio con i maestri" : La rassegna letteraria dedicata alla 'Riviera dello Sport' è organizzata dell'Associazione Culturale 'Cervia, la spiaggia ama il libro' con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il ...

Leggere in viaggio? Ora si può con Seetroën : Chi non ha mai sofferto di mal di stomaco mentre legge in viaggio? Il mal d’auto e il mal di mare colpiscono quasi tutti (solo in Europa si stimano 30 milioni di persone che ne soffrono in modo cronico) e le occasioni per Leggere in viaggio sono aumentate con l’utilizzo sempre più quotidiano di smartphone e tablet. Per risolvere questo problema Citroe¨n, il marchio di automotive, presenta SEETROE¨N, i primi occhiali che eliminano i ...

viaggio da incubo con il caldo sui bus RT : la segnalazione di un lettore : La segnalazione di un nostro lettore circa le condizioni di disagio vissute sui pullman RT. Viaggio da incubo con il caldo sui bus RT: la segnalazione di un lettore 'Scrivo queste righe per denunciare ...

RAI 1 * viaggio NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con ... : ... il bilancio dell'incontro del Papa e i leader delle Chiese cristiane a Bari; i cinquant'anni della Humanae Vitae, la discussa enciclica di Paolo VI; il rapporto fra scienza e fede nelle interviste ...