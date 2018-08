In Turchia Erdogan si fa cinese

Erdogan chiede ai BRICS l'ingresso della Turchia - : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel corso di un incontro a margine dell'ultimo vertice dei BRICS a Johannesburg, ha esortato i leader del gruppo a dare il via libera all'ingresso della ...

Erdogan accusa Israele : 'Paese fascista'. Netanyahu : 'Turchia dittatura oscura' : Gerusalemme, 24 lug., askanews, - Israele è il Paese 'più fascista e razzista al mondo'. È la dura accusa lanciata dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo il voto la scorsa settimana della Knesset che ha definito il Paese come 'lo stato-nazione del popolo ebraico'. '...

Due anni dopo il tentato colpo di stato - in Turchia finisce lo stato d'emergenza. Per Erdogan un potere assoluto : Due anni fa, dopo il tentativo di colpo di stato del 15 luglio, in Turchia lo stato d'emergenza è stato approvato per tre mesi dal Parlamento basandosi sull'articolo 120 della Costituzione. A partire dal 21 luglio 2017 lo stato d'emergenza si è prolungato per sette volte con i voti dell'Akp, il partito del presidente Erdogan e degli ultra-nazionalisti Mhp.In questo periodo, con 36 decreti d'emergenza, sono stati fatti cambiamenti ...

Turchia - sempre più poteri per Erdogan : ora controllerà anche lo stato maggiore : Il nuovo governo turco di Recep Tayyip Erdogan controllerà anche lo stato maggiore dell’esercito. A stabilirlo è un decreto emanato oggi sulla base dei nuovi poteri del presidenzialismo, nel giorno simbolo in cui la Turchia commemora il secondo anniversario del fallito colpo di stato. Le forze armate passano così sotto l’autorità del ministero dell...

Turchia - se Erdogan si ostina a ignorare la lezione dei mercati : Che succede in Turchia dove il voto ha dato stabilità politica ma i mercati restano in fibrillazione? Nella capitale, Ankara, che sta esplorando

Turchia - le prime nomine di Erdogan : il genero alle Finanze - bavaglio alla Banca centrale : Gli occhi dei mercati e degli investitori internazionali erano tutti puntati su un nome: il nuovo ministro dell'Economia e delle Finanze. Speravano

Berlusconi in Turchia Prove di mediazione tra la Ue ed Erdogan : La loro amicizia politica è di vecchia data. Un sodalizio saldissimo che ha avuto il suo culmine nei primi anni del Duemila. Nel 2002 all'indomani del primo trionfo elettorale di Recep Tayyip Erdogan, Silvio Berlusconi è il primo tra i capi di governo dell'Unione europea a fargli visita. Il suo appoggio alla candidatura turca per l'Europa in quegli anni è così convinto che i giornali turchi lo definiscono "l'avvocato di Ankara". Le relazioni ...

