In Sicilia turismo in crescita | straniero a Ragusa

Turismo congressuale : +700% in Sicilia - Taormina al bivio con il Palacongressi : Il Turismo congressuale decolla in Sicilia con una crescita oltre le più rosee previsioni. Il settore dei congressi e degli eventi sta diventando sempre più centrale per lo sviluppo dell'economia dell'isola. E' quanto emerge dai dati resi noti sia dall'Osservatorio italiano dei congressi e degli eventi-Oice , lo studio di settore promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da Aseri,...

Turismo : assessore Sicilia apre a confronto con isole minori : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Non è caduto nel vuoto l'appello lanciato venerdì scorso dagli operatori turistici delle piccole isole Siciliane, aderenti a Federalberghi isole minori della Sicilia, per la realizzazione di una task force rivolta alla pianificazione dello sviluppo turistico Siciliano.

Astronomia - Sicilia : l’Agriturismo Torre Salsa un luogo ideale per ammirare le stelle e la Via Lattea : Sulla costa meridionale della Sicilia, all’interno di una Riserva Naturale, c’è un luogo ideale in cui tornare ad ammirare il cielo stellato e la Via Lattea: l’Agriturismo Torre Salsa, a Montallegro in provincia di Agrigento, ottiene la Certificazione di Qualità “?I cieli più belli d’Italia?” da parte di Astronomitaly? ?-? ?La? ?Rete? ?del? ?Turismo? ?Astronomico. La destinazione Siciliana, meta molto apprezzata per trascorrere una vacanza tra ...

Turismo : Federalberghi Isole Minori - in Sicilia manca piano marketing (2) : (AdnKronos) - Federalberghi Isole Minori apprezza "il lavoro di pubbliche relazioni intessuto in questi mesi dall’assessore Pappalardo" ma fa notare come rischia di essere "un’azione sterile e fine a se stessa se non sostanziata da una strategia di marketing ben precisa". E aggiunge: "Considerato ch