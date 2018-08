In panchina come sul set! Novità su Space Jam 2 | LeBron James versione ‘sceneggiatore’

sportfair

: Ma come Diawara in panchina? Contro il Chievo Diawara deve giocare sempre sempre SEMPREEEEEEE #NapoliChievo - annatrieste : Ma come Diawara in panchina? Contro il Chievo Diawara deve giocare sempre sempre SEMPREEEEEEE #NapoliChievo - GoalItalia : Il #Milan rinuncia alla Squadra B per motivi economici: sfuma l'ingaggio di Marco Simone come allenatore ? - DiabloRedBlack : @Rossonerosemper Secondo me torneremo ad avere un grande Milan quando avremo gente come Jack (che stimo) in panchina. -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Ultime news suJam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulladei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Cosìnon sarebbe difficile da credere che sul set diJam 2,possa ricoprire anche il ruolo di sceneggiatore. Secondo alcuni rumor americani, prima di dare il suo ok al film, il neo giocatore dei Lakers vorrebbe analizzare attentamente il copione, per poi approvarlo o meno. Intanto sul fronte regista, il nome di Terence Nance avrebbe superato quello di Justin Lin, ex regista di Fast and Furious. Nei prossimi mesi ci potranno essere importantisul sequel di...