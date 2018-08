In 70mila camminano per due ore per ascoltare Jovanotti a RisorgiMarche Lui Voi

huffingtonpost

(Di lunedì 6 agosto 2018) Quandoha visto la marea umana che lo aspettava sull'altopiano tra Matelica e San Severino Marche non ha potuto far altro che urlare "Voi siete pazzi! Me l'avevano detto che qui nelle Marche siete pazzi! Che meraviglia". Per andare a vedere il suo concerto - evento finale del festival, ideato da Neri Marcorè dopo il terremoto che nel 2016 ha devastato parte del centro Italia - decine di migliaia di persone non si sono fermate neanche davanti a tanta strada da fare a piedi. A raccontare l'evento è Il Messaggero:In 70 mila hanno invaso il prato scelto per un concerto che ha segnato una pagina storica del festival. Una lunghissima processione, iniziata al mattino presto e proseguita fino a metà pomeriggio a ridosso dell'inizio dell'evento. Sei chilometri percorsi con un dislivello di 350 metri, un'ora e 45 milioni di cammino per assicurarsi un ...