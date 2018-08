optimaitalia

: Impazza SMS rinnovo WhatsApp o app disattivata: chiarimenti definitivi sulla truffa - wordweb81 : Impazza SMS rinnovo WhatsApp o app disattivata: chiarimenti definitivi sulla truffa - OptiMagazine : Impazza SMS rinnovo #WhatsApp o app disattivata: chiarimenti definitivi sulla truffa -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Una vera e propria valanga di SMS per ilsta investendo gli utenti italiani. C'è pericolo che l'applicazione siase non si prosegue ad un nuovo abbonamento attraverso il link presente nel messaggio di testo? Altro che comunicazione di servizio, si tratta di una vera e propria minaccia da non sottovalutare e di cui vi abbiamo parlato anche nel recente passato. Siamo al cospetto di un virus o di un tentativo die quali rischi si corrono?Nell'ultimo SMS diil testo è breve ma molto eloquente. Si invitano gli utenti a riattivare l'applicazione di messaggistica a procedere ad un nuovo abbonamento, altrimenti il servizio sarà disattivato. Nel testo è presente naturalmente un collegamento che dovrebbe portare alla pagina diappunto ma che in realtà altro non è che una trappola creata per catturare preziosi dati sensibili e non ...