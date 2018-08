: Ilva,Fiom:non si perda neppure un posto - TelevideoRai101 : Ilva,Fiom:non si perda neppure un posto - Beverari_M : @TgLa7 Impossibile che il capo della #fiom possa avere un cervello #ilva #sindacatiinutili - TgLa7 : #Ilva: #Fiom, impensabile anche un solo licenziamento. Re David: Governo chiarisca posizione su occupazione e diritti -

"Non si può pensare che a conclusione della trattativa ci sia anche un solo licenziamento", avverte la segretaria generaleCgil, Re David, entrando al Mise per il tavolo sull'con ArcelorMittal e il ministro Di Maio. "Oggi e' una giornata importante. Penso che la conclusione non possa essere quella di un rinvio. O c'è un accordo oggi o c'e' il fallimento", ha detto il leader Uilm Palombella. "Il governo deve chiarire la sua posizione, da 3 mesi nessun passo avanti", scrive in una nota Bentivogli (Fim Cisl).(Di lunedì 6 agosto 2018)