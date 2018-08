: Decreto Di Maio, Ilva, Infrasrutture: il Governo del cattivo cambiamento sotto osservazione. Dibattito con la senat… - TeresaBellanova : Decreto Di Maio, Ilva, Infrasrutture: il Governo del cattivo cambiamento sotto osservazione. Dibattito con la senat… - marattin : Lo spread che sale costa alle tasche degli italiani 2 mld in più nel 2019 (che diventano 6 se non scenderà). Incert… - fattoquotidiano : Ilva, Di Maio: “Voglio vederci chiaro, non regalo il gruppo al primo acquirente che passa” -

"Anche i sindacati oggi ci hanno detto che non ci sono le condizioni per far rpartire il, se ArcelorMittal non batte un colpo sul piano occupazionale". Così il ministro del Lavoro Di,al termine dell'incontro sull'con i sindacati e ArcelorMittal. "L'azienda deve dirci se si sposta dai numeri concordati con l'ex ministro Calenda e forse allora possiamo ricominciare a discutere",spiega Di. "Entro domani chiederemo il parere dell' Avvocatura dello Stato sull'annullamento della gara".(Di lunedì 6 agosto 2018)