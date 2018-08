Ilva | ora Mittal batta un colpo Nodo dipendenti per Di Maio

Milan - Gattuso pungente : “bene la vittoria - ma è mancata la qualità. André SIlva? Lavora anche troppo” : L’allenatore rossonero ha parlato della vittoria ottenuta contro il Barcellona, esprimendo le proprie sensazioni “Ci teniamo stretti questa vittoria, anche se dal punto di vista della qualità abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle due partite precedenti con Manchester e Tottenham. Abbiamo avuto il merito di essere rimasti in partita, mi piace lo spirito di questi ragazzi“. LaPresse/Spada Rino Gattuso commenta così ...

Ilva - Di Maio : miglioramenti su piano ancora non bastano - : Il vicepremier all'indomani del tavolo al Mise : "Se la gara non è fatta a regola d'arte io non posso mandarla avanti". E spiega: "Non ho certezza rispetto ai pasticci che hanno fatto quelli di prima".

Di Maio : “Sull’Ilva non c’è fretta. L’offerta di Arcelor Mittal? Migliorata - ma non è ancora sufficiente” : «Non c’è fretta», dice Luigi Di Maio, per «assegnare l’Ilva al primo compratore che passa». Al termine del maxivertice al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza di ben 62 organizzazioni e associazioni a vario titolo interessate all’affare Ilva che hanno ricevuto le (note) nuove proposte da parte dell’unico compratore al momento su piazza...

Ilva - Di Maio : miglioramenti non ancora soddisfacenti. Se gara è sbagliata carte in Procura : Per il vicepremier M5S «se il governo precedente ha sbagliato la gara, si prende una responsabilità che è senza precedenti. Mi auguro che tutto sia in regola, se non dovesse essere così, porto tutte le carte in Procura perché se ci sono rilievi ci sono dei reati commessi»...

Ilva - Di Maio : le proposte di ArcelorMittal sono ancora insoddisfacenti | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo

Ilva : Uilm Taranto - governo abbia il coraggio di decidere : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

