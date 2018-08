Ilva | nessun passo avanti E Di Maio pensa ad annullare la gara

Ilva : Di Maio - nessun passo avanti : Il Tavolo al Mise sull'Ilva "è stato un primo tentativo di ripartenza ma è chiaro ed evidente che questo piano occupazionale non può assolutamente soddisfare le nostre esigenze", dice il ministro, ...

Ilva - Di Maio : “Nessun passo avanti. Arcelor Mittal conferma 3000 esuberi - sono preoccupato” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al termine del tavolo convocato a Roma tra sindacati e Arcelor Mittal, in una breve conferenza stampa illustra i risultati del tavolo: “L’azienda batta un colpo e cominci a dire se si sposta dai numeri concordati con l’ex ministro Calenda e forse allora possiamo cominciare a ridiscutere”. “Il tavolo di oggi sull’Ilva – aggiunge Di Maio ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Le spine del governo : nessuna intesa con Mittal per l'Ilva - M5s e Lega lontani su Tav : Sullo stabilimento di Taranto dal vertice di oggi con 62 soggetti nessun passo avanti per un accordo con Arcelor Mittal. E sull'Alta velocità restano le distanze tra gli alleati di governo -

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

Ilva - Di Maio : "Non ho intenzione di far scappare nessuno" : "Non ho intenzione di far scappare nessuno ma non vogliamo prostrarci davanti a chiunque si venga a prendere lo stabilimento. Ho chiesto ad ArcelorMiittal controproposte migliorative che possano ...

Taranto - incendio all'Ilva : stop di 2 settimane a impianto zincatura/ Ultime notizie : danni ma nessun ferito : Taranto, incendio all'Ilva: conseguenze solo per l'impianto di zincatura che resterà fermo per le prossime due settimane. nessun operaio rimasto ferito dalle fiamme.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Ilva - dal monitoraggio biologico nessun pericolo per la salute degli operai di Taranto : Le analisi dimostrano che non corrono pericoli maggiori per la salute rispetto ad altri. I lavoratori del Siderurgico Ilva di Taranto possono stare tranquilli: nel loro organismo non sono presenti ...

Ilva - Emiliano : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto. Governo Pd? Solo mortificazioni - nessun tavolo di trattativa” : “Con Di Maio al Mise ristabilito rapporto, dopo le mortificazioni del passato. Mai mi sarei aspettato di non potermi sedere a un tavolo con un Governo del mio stesso partito per difendere la salute dei cittadini”. Così Michele Emiliano, presidente Pd della regione Puglia, dopo aver incontrato il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico sul caso Ilva. Emiliano ha spiegato di aver consegnato a Di Maio una proposta ...

Ilva - Di Maio : non ci sarà nessun accordo se non condiviso : Teleborsa, - Di Maio rassicura i sindacati sull' Ilva : non ci sarà alcun accordo "se non condiviso". In occasione dell'incontro di oggi , 18 giugno 2018, con le organizzazioni sindacali, il ministro ...

