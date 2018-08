Ilva | Di Maio verso annullamento della gara Ultime notizie | “Arcelor Mittal non ha

Ilva - Di Maio : piano occupazionale Mittal non è soddisfacente : Roma, 6 ago., askanews, - 'Devo registrare che da parte di Mittal sul piano occupazionale non ci sono dei passi in avanti' e 'io ho sempre detto che quel piano occupazionale non è soddisfacente'. Lo ...

Ilva - Di Maio : “Nessun passo avanti. Arcelor Mittal conferma 3000 esuberi - sono preoccupato” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al termine del tavolo convocato a Roma tra sindacati e Arcelor Mittal, in una breve conferenza stampa illustra i risultati del tavolo: “L’azienda batta un colpo e cominci a dire se si sposta dai numeri concordati con l’ex ministro Calenda e forse allora possiamo cominciare a ridiscutere”. “Il tavolo di oggi sull’Ilva – aggiunge Di Maio ...

Ilva - flop del tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...

Governo diviso su Grandi opere. Di Maio : 'Troveremo un accordo'. Ilva - troppe criticità : 'Con Salvini ci capiamo al volo. Nessun pregiudizio' afferma il ministro dello Sviluppo ma sulla Tav sottolinea: 'Si tratta di spendere 10 miliardi in un paese in cui spesso i cittadini non hanno ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere