Ilva | Di Maio | sì decisione ma criticità

Bentivogli - Fim-Cisl - : 'Di Maio - scopri le carte sull'Ilva' : L'Italia è passata in pochi decenni da essere un'economia esclusivamente agricola e artigianale, con grandi sacche di miseria e diseguaglianze, a potenza industriale, tra le prime 10 economie al ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Ilva - Di Maio : miglioramenti su piano ancora non bastano - : Il vicepremier all'indomani del tavolo al Mise : "Se la gara non è fatta a regola d'arte io non posso mandarla avanti". E spiega: "Non ho certezza rispetto ai pasticci che hanno fatto quelli di prima".

Ilva. SEN. LUIGI VITALI : 'PER DI MAIO NESSUNA FRETTA' : La conclusione? Riunione, dopo riunione,ma NESSUNA soluzione.I tarantini abbandonati al loro destino,vittime della rivalità politica. Il ministro Di MAIO nel corso del tavolo romano, ha affermato di ...

Ilva - Calenda : 'Di Maio ragazzino incapace - mi sta facendo irritare' : "Questo ragazzino incapace mi sta facendo irritare. Firma in gran segreto un piffero la notizia è stata diffusa e commentata da ogni media. Secondo non ha la più vaga idea dei numeri neanche quando ...

Perché Di Maio ha bocciato la nuova proposta di Arcelor Mittal sull'Ilva : Prosegue il braccio di ferro sulla vicenda Ilva . I nodi da sbrogliare per il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio , restano ancora tanti: dal braccio di ferro con l'azienda e con chi la ...

Di Maio : “Sull’Ilva non c’è fretta. L’offerta di Arcelor Mittal? Migliorata - ma non è ancora sufficiente” : «Non c’è fretta», dice Luigi Di Maio, per «assegnare l’Ilva al primo compratore che passa». Al termine del maxivertice al ministero dello Sviluppo economico, alla presenza di ben 62 organizzazioni e associazioni a vario titolo interessate all’affare Ilva che hanno ricevuto le (note) nuove proposte da parte dell’unico compratore al momento su piazza...

Ilva - Di Maio a Mittal : 'Proposta migliorata - ma ancora non basta' : Il ministro si dissocia anche da 'quell'idea politica per cui bisogna fare di tutto per liberarsene', regalandola al primo acquirente che passa: quella fretta - assicura - non risiede in questo ...

Ilva - Di Maio : proposta Arcelor Mittal migliorata ma non sufficiente : ' Sull' Ilva non c'è fretta. L'offerta di Arcelor Mittal è stata migliorata, ma non è sufficiente ', dice Di Maio al termine del vertice al Mise sul futuro dell'acciaieria di Taranto mentre il gruppo ...

Ilva - Di Maio : «Proposte insoddisfacenti». Toti : «Lui non ha fretta - Mittal sì» | : Maxi convocazione al ministero per analizzare l’offerta degli indiani. Il sindaco: “Una sceneggiata, non vengo”. Calenda: sembra un circo