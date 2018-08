Ilva | Arcelor non modifica l' offerta Di Maio per l' annullamento della gara

Ilva - flop del tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...

Sarà decisivo l'incontro sull'Ilva tra governo - sindacati e Arcelor Mittal? : Nessun chiarimento o risposta è pervenuta dal Mise e dal governo in merito ai chiarimenti chiesti da Arcelor Mittal in vista del vertice di lunedì 6 agosto sull'Ilva. Lo si apprende da fonti vicine al ...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci chiaro : Roma, 4 ago., AdnKronos, - ArcelorMittal ha chiesto "chiarimenti preliminari" al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all'Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'...

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su Ilva : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...

ArcelorMittal resta "ottimista sull'acquisizione di Ilva - per noi è un'eccellente opportunità" : Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. È quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui risultati semestrali. Il manager ha ricordato come il termine per l'operazione sia stato prorogato al 15 settembre e di essere in trattative con il nuovo Governo italiano, ribadendo gli impegni e le proposte migliorative presentate in termini di ...

ArcelorMittal - volano utili e ricavi. Grandi ambizioni sull'Ilva : Teleborsa, - ArcelorMittal "è impegnata nel rilancio dell'Ilva, affrontando in particolare le sfide in materia ambientale, sociale ed industriale per riposizionarla come uno dei principali impianti di ...

Ilva : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Ilva - il piano non basta su occupati e misure ambientali. Arcelor Mittal : è l'ultima offerta : Caso Ilva, nulla di fatto al maxi tavolo. Per il ministro dello sviluppo Di Maio le migliorie apportate al piano di Arcelor-Mittal non sono sufficienti. E' duello sulle misure ambientali e sulla ...