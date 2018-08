Ilva | Arcelor non modifica l’offerta Di Maio per l’annullamento della gara

Ilva - nessun passo avanti nell'incontro tra governo e Arcelor Mittal : Il vicepremier Di Maio oggi dopo il tavolo con i sindacati ha definito ancora insoddisfacente l'offerta dell'azienda. Entro domani la richiesta di parere all'Avvocatura di Stato su validità bando di ...

Ilva - Di Maio : “Nessun passo avanti. Arcelor Mittal conferma 3000 esuberi - sono preoccupato” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio al termine del tavolo convocato a Roma tra sindacati e Arcelor Mittal, in una breve conferenza stampa illustra i risultati del tavolo: “L’azienda batta un colpo e cominci a dire se si sposta dai numeri concordati con l’ex ministro Calenda e forse allora possiamo cominciare a ridiscutere”. “Il tavolo di oggi sull’Ilva – aggiunge Di Maio ...

Sarà decisivo l'incontro sull'Ilva tra governo - sindacati e Arcelor Mittal? : Nessun chiarimento o risposta è pervenuta dal Mise e dal governo in merito ai chiarimenti chiesti da Arcelor Mittal in vista del vertice di lunedì 6 agosto sull'Ilva. Lo si apprende da fonti vicine al ...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci chiaro : Roma, 4 ago., AdnKronos, - ArcelorMittal ha chiesto "chiarimenti preliminari" al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all'Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'...

Ilva - ArcelorMittal vuole vederci chiaro : ArcelorMittal ha chiesto ' chiarimenti preliminari ' al governo sulle intenzioni dell'esecutivo relativamente all' Ilva come condizione per partecipare all'incontro sull'occupazione convocato dal ...

Riproviamoci. Lunedì sindacati e Arcelor Mittal al Mise per tentare accordo su Ilva : Tutto questo genera ulteriori ritardi imperdonabili dal punto di vista del risanamento ambientale e ingenti danni per la nostra economia. Per quanto ci riguarda, in queste ore continueremo a svolgere ...

Ilva - ArcelorMittal : restiamo ottimisti su acquisizione : Il gruppo ArcelorMittal "resta ottimista" sull'acquisizione di Ilva. E' quanto ha spiegato Aditya Mittal, President and Chief Financial Officer del gruppo nella conference call con gli analisti sui ...