Ilary Blasi e Totti saranno al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni

Ferragni e Fedez accolgono la richiesta di Ilary Blasi : "Tu e Totti ufficialmente invitati al matrimonio" : Asse Milano-Roma: Chiara Ferragni e Fedez invitano al loro matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi. I futuri sposi - all'indomani delle dichiarazioni rilasciate dalla Blasi a TV Sorrisi e Canzoni in cui esprimeva desiderio di partecipare al matrimonio dell'anno - proprio non hanno perso occasione: con una storia Instagram pubblicata sul profilo della Ferragni, i coniugi Totti hanno ricevuto la partecipazione ufficiale.Insomma, un vero e proprio ...

Ilary Blasi : potrebbe non condurre più le iene. Ecco le dichiarazioni : Ilary Blasi è una vera e propria stakanovista e nell’arco di poco meno di un anno ha condotto: Grande Fratello Vip, Le Iene, Wind Summer Festival e Balalaika ma – proprio dopo aver finito il programma sui mondiali di calcio – sembrerebbe a rischio il suo ritorno a Le iene. A parlarne è stata proprio la diretta interessata sull’ultimo numero del settimanale Chi, dichiarando che il suo ritorno al timone de Le Iene sarebbe ancora “tutto in ...

Ilary Blasi - amarissima confessione : 'Fosse stato per me non lo avrei fatto' : Ilary Blasi parla dei prossimi impegni televisivi. Nei programmi c'è il Grande Fratello Vip . 'Pagherei di tasca mia per avere Diego Abatantuono nel cast!', dice. Fa una battuta su Temptation Island ...

Ilary Blasi : «Temptation Island Vip? Io e Francesco ci tenevamo» : «C’eravamo proposti per Temptation Island VIP ma non ci hanno voluto». È quello che dice, presumibimente scherzando, o forse no, Ilary Blasi al settimanale Chi, a proposito di una eventuale partecipazione sua e del marito Francesco Totti al programma cult di Canale 5, che in autunno inaugura la sua prima edizione celeb. «Peccato. Ci tenevamo», scherza la conduttrice, che, da metà settembre, tornerà alla guida di un altro reality show in versione ...

Totti scrive l’autobiografia - Ilary Blasi : “Mi ha colpito scoprire dettagli della sua storia” Ecco il VIDEO di Francesco Totti! : Intervistata da ‘Chi’, la moglie del Capitano Francesco Totti, Ilary Blasi, ha svelato un’anticipazione sul libro che racconta la vita del marito “Spritz, burraco e mercatini” è il trittico degli elementi che compongono le vacanze spensierate di Ilary Blasi, ritratta sorridente sulla copertina del settimanale Chi a cui ha rilasciato un’intervista che la racconta come conduttrice, ma anche come moglie. Adesso per la showgirl, ...

Ilary Blasi : "Libro di Francesco Totti? Mi ha emozionata" : Ilary Blasi, lasciatasi alle spalle i non proprio lusinghieri risultati di Balalaika e Wind Summer Festival, si butta a capofitto nei progetti professionali che la vedranno, in prima linea, nella prossima stagione televisiva come la conduzione de Le Iene e del Grande Fratello Vip. La conduttrice, però, in un'intervista al settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, conferma che il marito Francesco Totti ha un progetto più ambizioso, ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi vuole vincere tutto : chi arruola nel reality - la bomba di Signorini : Il settimanale Chi ha pubblicato altri quattro nomi dei concorrenti che potrebbero partecipare al Grande Fratello Vip della prossima stagione. Il primo nome, in realtà, è una coppia: si tratta delle ...

Ilary Blasi lascia Le Iene? Chi potrebbe prendere il suo posto : Le Iene: Ilary Blasi lascia la conduzione? Estate di grandi impegni lavorativi per Ilary Blasi. Dopo essere stata al timone di Balalaika con Nicola Savino, domenica 16 settembre chiuderà il Wind Summer Festival in diretta su Canale 5 da Piazza del Duomo di Milano, giorno in cui nella città milanese si svolgerà la finale di Miss Italia in onda su La7. Secondo indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, Ilary Blasi potrebbe lasciare la ...