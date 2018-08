Il Var arriva sui maxischermi degli stadi | c' è l' ok della Lega Replay dopo la decisione

Le lotte tra allenatori potrebbero arriVare su Pokémon GO entro la fine dell’anno : In una recente intervista Niantic si è lasciata sfuggire che le battaglie potrebbero arrivare su Pokémon GO entro la fine del 2018. Se c’è una […] L'articolo Le lotte tra allenatori potrebbero arrivare su Pokémon GO entro la fine dell’anno proviene da TuttoAndroid.

Serie A - il Var arriva sui maxischermi allo stadio : replay solo dopo la decisione : Il VAR arriva sui maxischermi allo stadio in Serie A: il replay potrà essere trasmesso solo dopo la decisione dell'arbitro. L'articolo Serie A, il VAR arriva sui maxischermi allo stadio: replay solo dopo la decisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Inter – Il piano per arriVare a Modric : scende in campo Suning - ingaggio monstre fino a fine carriera : L’Inter studia il piano per arrivare a Luka Modric: scende in campo anche Suning che propone un ricco contratto in maglia nerazzurra e un successivo ingaggio monstre al Jiangsu a fine carriera Ore di grande fermento in casa Inter per una delle trattative di Calciomercato più calde degli ultimi anni. I nerazzurri provano a studiare il piano per far diventare realtà il sogno che porta a Luka Modric. Il croato avrebbe fatto sapere di ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “fortunato ad aver incontrato Icardi - mi chiamava anche prima di arriVare qui” : L’attaccante arrivato da poco dal Racing ha parlato di questa esperienza all’Inter, soffermandosi sul rapporto con Icardi Un’avventura cominciata benissimo, tre gol e un assist nelle prime amichevoli dell’Inter. Lautaro Martinez è riuscito già ad ambientarsi, stringendo un’amicizia particolare con Mauro Icardi: “prima ancora che sbarcassi in Italia mi chiamava, appena arrivato mi ha cercato per chiedermi ...

Milan - tentazione Rabiot. Ma arriVarci è complicato : Adrien Rabiot nel mirino del Milan. E' più di un'ipotesi, perché chi conosce il d.t. rossonero Leonardo sa quanto sia estimatore delle doti di questo ragazzo, con cui ha condiviso l'esperienza al Psg. ...

BlazBlue Cross Tag Battle : stanno per arriVare 9 personaggi DLC : BlazBlue Cross Tag Battle è il piacchiaduro di Arc System Works basato su quattro universi differenti, e come riporta VG247 il gioco sta per riceve 9 nuovi personaggi aggiuntivi previa DLC.L'annuncio giunge dagli EVO 2018 di Las Vegas, mediante un trailer d'annuncio che vi riportiamo di seguito:A rendere felici i fan del franchise avremo Nine The Phantom, Mai Natsume e Izayoi da Central Fiction, Yuzuriha, Mika, Merkava da Under Night In-Birth, ...

Wind sfida Iliad - nuove offerte a soli 5 euro al mese : arriva 'Noi Tutti 5' - Ecco come attiVare la promozione : Wind sfida Iliad, nuove offerte a soli 5 euro al mese: arriva 'Noi Tutti 5' Wind sfida Iliad: tante nuove offerte a soli 5 euro al mese - Costi e dettagli delle promozioni Con l'arrivo di Iliad sul ...

Pose - nella seconda stagione della serie tv sta per arriVare Madonna? : Fioccano le prime indiscrezioni sul secondo capitolo di Pose, la serie tv di Ryan Murphy che è stata trasmessa in America fino a qualche settimana fa e che, purtroppo, è ancora inedita in Italia. Il ...

Google Pay dovrebbe arriVare in Italia a settembre : La società Nexi S.p.A. che si occupa dei servizi per il pagamento digitale avrebbe inviato un comunicato alle banche Italiane in cui si parla dell'arrivo di Google Pay in Italia, almeno secondo quanto riporta Lega Nerd. L'articolo Google Pay dovrebbe arrivare in Italia a settembre proviene da TuttoAndroid.

TIM sfida Vodafone - arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB' : minuti illimitati e tanti Giga - Ecco come attiVarla : TIM sfida Vodafone, arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB': minuti illimitati e tanti Giga - Ecco come attivarla TIM sfida Vodafone, arriva l'offerta 'TIM Ten One Go 20 GB': minuti illimitati e tanti ...

Škoda Karoq Scout sta per arriVare : Il Salone dell’Auto di Parigi si dice pronto a svelare le ultime novità in fatto di motori. Come quelle di casa Škoda che porterà nella ville lumière la versione Scout del suo recente SUV compatto Karoq.LEGGI ANCHEŠkoda Karoq si scopre. Ecco come sarebbe la versione cabrio Dotato di trazione integrale 4×4, si muove a suo agio in città quanto fuori dai sentieri battuti. Ad evocare ancora di più lo spirito avventuroso ...

Arriva DAZN in Italia : un mese gratuito per proVare le prime partite di serie A - : ... che per chi non lo sa si legge 'Dazone', , la nuova piattaforma sportiva che Arriva da noi dopo diversi successi in altri paesi del mondo. Una offerta che viene distribuita esclusivamente sui canali ...

Tour nei sotterranei di Alba per arriVare a vedere il mastodonte e la balenottera : Anche nel caldo mese di agosto proseguono le visite alla città di Alba sotterranea, una fresca proposta per conoscere il passato e le radici della storia. Il percorso Alba sotterranea è un Tour ...

Arriva fino a Varazze il "Discobus" del Ponente Genovese : Dopo l'avvio molto positivo del Discobus nella Riviera di Levante, con decine di ragazzi che nelle ore della movida si muovono in sicurezza a bordo dei mezzi "Discobus" di Atp Esercizio nel Tigullio, ...