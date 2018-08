Il sequel di Horizon | Zero Dawn potrebbe avere elementi multigiocatore

eurogamer

(Di lunedì 6 agosto 2018) Guerrilla Games, dopo, è alla ricerca di nuovo personale per un nuovo titolo non ancora annunciato, e se questa di per sénon essere una vera e propria notizia è invece interessante trarre qualche indizio dagli stessi annunci che la compagnia pubblica in questo periodo.Uno di questi, che ha colto l'attenzione di Gaming Bolt, accoglie le candidature di programmatori che si occupano dell'interfaccia utente per un "epico videogioco open world". Tra le esperienze richieste troviamo quella di conoscere il funzionamento dei giochi online e del loro codice, un chiaro indizio sul fatto che il prossimo titolo dello studioincludereonline o addirittura un comparto.Non abbiamo al momento conferma del fatto che si tratti proprio di undi, ma il riferimento al videogioco open world tende a farcelo supporre. In ogni caso si ...