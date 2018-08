Il salvataggio di Stefano | intrappolato a 200 metri sotto terra

vanityfair

(Di lunedì 6 agosto 2018)Guarniero, lo speleologo triestino di 33 anni che era rimastoa 200profondità, in una grotta del Monte Canin, in Friuli Venezia Giulia, è salvo. Mentre stava esplorando le cavità nella roccia alpina, sabato, era scivolato per una ventina di, ferendosi all’addome e a un braccio. La barella, su cui è stato trasportato dal team di soccorso, è uscita alle 12.35 da un ingresso della grotta, che era stato liberato dal ghiaccio dai soccorritori, sabato pomeriggio. Adesso Guarniero è arrivato all’ospedale di Tolmezzo in elicottero. L'uscita dalla grotta Posted by CNSAS Friuli Venezia Giulia on Monday, August 6, 2018 La squadra di soccorso che l’ha portato in salvo dal punto in cui si trovava, a 200di profondità, era composta da dodici tecnici, fra cui un medico e un infermiere, che sono rimasti sempre con lui da sabato, appena sono ...