Il retroscena La Lega salva 1300 carrozzoni Blitz per rinviare la chiusura

F1 – Trapianto polmoni Niki Lauda - retroscena shock : ecco la causa legata al passato dell’ex pilota : retroscena shock sul Trapianto di polmoni al quale è stato sottoposto Niki Lauda: i problemi di salute potrebbero essere collegati all’incidente del Nürburgring del 1976 Nelle ultime ore il mondo della F1 ha appreso la triste notizia delle gravi condizioni in cui versa Niki Lauda. L’ex pilota della Ferrari è stato sottoposto ad un Trapianto di polmoni, conseguenza dell’aggraversi delle sue condizioni di salute. Lauda ...

Calciomercato Inter – Modric è più di un sogno - il retroscena legato alla moglie : spunta la telefonata : Luka Modric infiamma il Calciomercato dell’Inter: la moglie del giocatore, Vanja Bosnic, insieme all’entourage del croato telefona ai nerazzurri Estate di Calciomercato più calda che mai, forse la più calda di sempre. Sarà stato forse l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ma la Serie A sembra ritornata ad essere il campionato capace di attrarre i migliori campioni del mondo calcistico. Dopo l’arrivo di CR7 in bianconero, le altre big non sono ...

[Il retroscena] L'abbuffata delle poltrone tra Lega e Cinque Stelle. Ma nessuno si fida di nessuno. Tre nomi per la Rai : Baudo - Freccero e ... : E niente, non lo vogliono. Così come non vollero tre mesi fa Paolo Romani, Fi, alla presidenza del Senato. Per i 5 Stelle è una questione di principio: i custodi della stagione "Rai libera dai partiti"...

[Il retroscena] Salvini respinge - Toninelli salva. È scontro sui migranti tra Lega e Cinque Stelle : E che il dossier migranti continua a far emergere approcci diversi tra il segretario della Lega, con la politica "sbarchi zero" e "poeti chiusi" e gli alleati 5 Stelle. Nulla da fare ancora per Rai, ...

[Il retroscena] Il primo a "tradire" il contratto Lega - Cinque Stelle è Tria : le risorse diminuiscono anziché aumentare : Tria, che di mestiere era un docente di Economia all'Università La Sapienza, è stato tutt'altro che esplosivo, ma ha fatto tutto quanto in suo potere per rassicurare le istituzioni europee rispetto ...

Raffaele Fitto - il retroscena terremoto : 'Nella Lega lo farebbero al volo' - il colpo basso a Berlusconi : Una transumanza 'a pezzi' verso la Lega , con tempi lenti e scadenze precise. Secondo il Corriere della Sera , la frenata del Carroccio sugli esponenti di Forza Italia desiderosi di salire sul carro ...

[Il retroscena] I nuovi potenti. Ecco l'elenco dei sottosegretari del governo Di Maio - Salvini. E la Lega strappa lo stesso numero di posti ... : Saranno assegnati al Ministro dell'Economia e delle finanze, dove siete l' "indipendente" Giovanni Tria i pentastellati Laura Castelli e Stefano Buffagni - che avrà la deLega alle Banche e alle ...

Roma - Kluivert sbarca a Fiumicino : ecco il retroscena legato a Totti - : In queste ore, però, spunta anche un retroscena legato al figlio d'arte: secondo quanto riportato da Paolo Condò nel corso della trasmissione Calciomercato - L'originale su Sky Sport pare infatti che ...

“Mio padre ti ha dato da mangiare”. Vittorio Corona e Barbara D’Urso - il retroscena. Chi era il padre di Fabrizio Corona? E qual era il suo legame con Barbarella? : Guerra totale tra Barbara D’Urso e Fabrizio Corona. L’ultimo capitolo, però, è tra i più pesanti di sempre, con delle dichiarazioni da parte dell’ex re dei paparazzi che sicuramente continueranno a trascinarsi a lungo. Non ci ha pensato due volte ed è andato sul pesante. Il tutto, ovviamente, va in scena tra tv e social. Lui l’ha accusata a ‘Verissimo’ di aver strumentalizzato la ex Nina Moric al ...

Mattarella propose Giorgetti a M5s-Lega : il retroscena/ “Il Colle non ha fatto il mio nome al posto di Savona” : Salvini, retroscena Mattarella: "Perchè non Giorgetti?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:22:00 GMT)

