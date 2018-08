Il profumo che non ti aspetti

vanityfair

(Di lunedì 6 agosto 2018) È come se in questo preciso momento storico alle donne fosse stato affidato il ruolo di educare il mondo alle fragranze. Come se finalmente al senso dell’olfatto femminile, sviluppatissimo (e la prova si raccoglie in gravidanza quando gli odori si percepiscono all’ennesima potenza), fosse stata riconosciuta la qualità primordiale di iniziare a emozioni e sensazioni che regalano benessere. Del resto anche gli antichi conoscevano il potere dell’aromaterapia per innalzare le vibrazioni individuali e connettere con l’energia universale. LEGGI ANCHELe 7 regole d'oro per scegliere ilLEGGI ANCHESesso e profumi i migliori per l'amore In questa prospettiva donne che non sono cresciute nel mondo della profumeria, sentito il richiamo, si sono aperte a nuovi orizzonti, anche lavorativi, per realizzare una passione ineluttabile: il piacere di vivere la vita attraverso i suoi ...