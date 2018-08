Il pensiero non è così debole

Appello : non si possono mettere sotto processo gli articoli 21 e 33 della Costituzione - libertà di pensiero - arte e scienza - : 33 che stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Carlo Giovanardi Francesco Agnoli Luigi Amicone Rodolfo Casadei Roberto Cota Alessandro Meluzzi Assuntina Morresi ...

Mondiali Russia 2018 – Marquez non resiste! Il primo pensiero di Marc dopo la gara di Assen è la sua… Spagna : L’amore di Marc Marquez per la sua Spagna è troppo forte: il campione della Honda non resiste, prima della conferenza stampa ad Assen la sbirciatina agli ottavi dei Mondiali di Russia è d’obbligo Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal ...

Matteo Salvini contro i Pearl Jam : "Onore a Rita Pavone - non si inchina al pensiero unico" : Matteo Salvini appoggia Rita Pavone e attacca i Pearl Jam. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, il ministro dell'Interno si è accodato alla polemica sollevata dalla cantante, che, sempre via social, aveva criticato la band. Il gruppo guidato da Eddie Vedder nel corso del concerto tenuto allo stadio Olimpico di Roma ha intonato la canzone "Imagine", accompagnata con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag ...

Riccardo Scamarcio : "Salvini non è razzista. Questo governo ingloba il pensiero nazionalista - nel senso più nobile nel termine" : "Non sono assolutamente d'accordo con chi semplifica dicendo che Salvini sia razzista". Riccardo Scamarcio, ospite a Un Giorno da Pecora ha espresso il suo giudizio sull'operato del nuovo governo M5S-Lega. L'attore ha ammesso di aver votato per uno dei due partiti, senza voler specificare quale, ma alla domanda "Meglio la Flat Tax o il reddito di cittadinanza?", ha espresso la sua preferenza per la prima."L'Aquarius? Non è che non ...

IL PROFESSORE ROBERTO RACINARO - UN UOMO DEL pensiero DA NON DIMENTICARE : La maggiore attenzione di RACINARO, da Filosofo del PENSIERO MODERNO, la dedicò a HEGEL, soprattutto per il suo PENSIERO ricco di umana universalità della FILOSOFIA, Scienza per l'UOMO, come "IL ...

Al Bano frena Romina : «Dice di amarmi ancora. Il mio pensiero non corrisponde al suo. Ora devo fermarmi» : Al Bano è stato il super ospite dell'ultima puntata di "Matrix Chiambretti". Stuzzicato dal presentatore il cantante di Cellino San Marco ha messo un po' di puntini sulle i a...

AL BANO CARRISI / "Romina Power mi ama? Il mio pensiero non corrisponde al suo" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:54:00 GMT)

Al Bano gela Romina : "Mi ama? Il mio pensiero non è come il suo" : Non tramonta il sole dell'attenzione su Al Bano Carrisi e Romina Power. I due cantanti, dopo lunghi tempi passati distanti, ora sono tornati artisticamente insieme. Le loro voci sono tornate ad emozionare i fan. E per tutta la primavera i giornali di gossip si sono fiondati su un loropossibile riavvicinamento anche a livello personale.A far scattare le fantasie dei fan della coppia è stato l'addio tra Loredana Lecciso e Al Bano. I due non stanno ...

Al Bano : "Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non corrisponde al suo" : "Romina dice che non smetterà mai di amarmi? Il mio pensiero non corrisponde al suo". È questa la risposta di Al Bano all'ex moglie che aveva confessato i suoi sentimenti in un'intervista a Maurizio Costanzo.Il celebre cantante, ospite di Matrix Chiambretti, ha parlato del grande interesse che ha suscitato nel pubblico la reunion artistica con Romina Power. "Non mi piace così tanto - spiega -, il giusto ok, ma tutta questa ...